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Ваши шины могут вас подвести: какое идеальное давление, чтобы избежать аварии

Идеальное давление в шинах: что нужно знать каждому автовладельцу

2:01
Авто

Правильное давление в шинах играет ключевую роль в обеспечении безопасного движения автомобиля, однако многие автовладельцы часто пренебрегают этим важным параметром, полагаясь на специалистов сервисов. Владелец шиномонтажа объяснил, каким должно быть идеальное давление в колесах.

Идеальное давление в шинах: что нужно знать каждому автовладельцу
Фото: Wikipedia by Stiopa, CC BY-SA 3.0

Давление в шинах следует поддерживать в пределах, указанных производителем для конкретного автомобиля. Для большинства легковых машин это значение не должно превышать 2,2 атмосферы. Превышение этого показателя приводит к перекачанным шинам, что негативно сказывается на управляемости автомобиля. Перекачанные шины делают руль более чувствительным, автомобиль становится жестче и устойчивее, но быстрее изнашиваются элементы подвески, так как основная нагрузка при преодолении неровностей ложится на них.

Недокачанные шины, наоборот, улучшают сцепление с дорогой и легче преодолевают неровности, но автомобиль хуже откликается на управление, а сами шины быстро изнашиваются. Давление в шинах нужно регулировать в зависимости от дорожного покрытия. На асфальте важно поддерживать оптимальное давление, рекомендованное производителем. Для поездок по мягкому грунту давление можно снизить до 1,8 атмосферы для лучшего сцепления.

Регулярная проверка и подкачка шин необходимы, так как давление в них изменяется из-за температуры внешней среды. Любое мелкое повреждение покрышки или изменение температурных условий может привести к снижению давления в шинах. Поэтому водителю полезно иметь при себе насос для своевременного подкачивания колес. Различия в давлении на колесах одной оси могут ускорить износ элементов подвески и негативно сказаться на управляемости автомобиля, что угрожает безопасности и может привести к аварии.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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