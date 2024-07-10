Неожиданные минусы: почему электронный стояночный тормоз может стать вашей головной болью

Электронный стояночный тормоз представляет собой передовую систему, активируемую автоматически или с кнопки. Электроника контролирует тормозные колодки, прижимая их к дискам с определенным усилием.
Впервые эта система появилась на серийных автомобилях в 2001 году. Она обеспечивает функции противооткатной системы, автоудержание при включенной передаче Drive у автомобилей с автоматической трансмиссией, и автоматическое включение и отключение "ручника". Это значительно упрощает управление и повышает безопасность, но есть и недостатки.
Во-первых, тормозные системы с электронным "ручником" стали сложнее: в суппортах установлены электродвигатели, которые сжимают колодки на диске, что снизило надежность стояночного тормоза. Во-вторых, такая система увеличивает стоимость автомобиля и требует частого обслуживания и ремонта. Ремонт требует специализированных знаний и дорогостоящих процедур, в отличие от традиционных тросовых тормозов.
Третья проблема связана с разрядившимся аккумулятором. Если батарея села, сдвинуть машину с места будет проблематично. Электронный стояночный тормоз, активированный перед отключением питания, не ослабит тормозные колодки без подачи электричества. В таких случаях нужно вручную разблокировать колодки, что требует снятия колеса и использования специального ключа.
Эти недостатки следует учитывать при выборе автомобиля с электронным стояночным тормозом, так как они могут повлиять на удобство и стоимость эксплуатации.
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