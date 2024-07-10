Ваш двигатель в опасности: три причины перегрева, которые вы не знали

Как избежать перегрева двигателя летом: советы моториста

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Летний зной создает серьезные испытания для двигателя автомобиля, приводя к риску перегрева. Моторист специализированного автосервиса выделил три ключевые проблемы, которые могут возникнуть из-за невнимательности автовладельцев.

Фото: Wikipedia by Tabercil, CC BY-SA 2.0

Первая проблема — система охлаждения, которая может не справляться с высокими температурами. Основной причиной перегрева часто становится радиатор, забитый грязью, пылью и химическими отложениями. Его повреждение возможно даже во время мойки автомобиля струей высокого давления.

Вторая причина — неисправный термостат, который может перестать открывать внешний контур системы охлаждения. В этом случае антифриз циркулирует только по малому кругу, ухудшая охлаждение и приводя к перегреву двигателя.

Третья проблема — неисправный вентилятор. В городских пробках и на малых скоростях радиатор плохо обдувается ветром, и охлаждение двигателя зависит от вентилятора. Если вентилятор не работает, температура антифриза будет расти. Проверить его работу можно по монотонному шуму из-под капота.

Современные двигатели чувствительны к перегреву и не могут долго функционировать при повышенных температурах. Это может привести к задиркам в камерах сгорания и необходимости капитального ремонта двигателя. Проблемы с маслом также актуальны летом. При перегреве масло теряет свои свойства, что ведет к быстрому износу деталей двигателя.

Пыль представляет еще одну угрозу. Она забивает воздушный фильтр, что ухудшает пропуск воздуха и приводит к увеличению расхода топлива и проблемам с сгоранием топлива. Замена фильтра должна быть своевременной, чтобы избежать увеличения нагара в клапанах и камерах сгорания.

Соблюдение этих рекомендаций поможет предотвратить перегрев двигателя и продлить срок его службы в жаркую погоду.