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Семь смертельных ошибок опытных водителей раскрыты ГАИ

ГАИ перечислило семь опасных ошибок, которые часто допускают опытные водители

1:54
Авто

Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru назвал семь серьёзных ошибок, которые часто допускают опытные водители, несмотря на их многолетний стаж. Основная проблема — чрезмерная уверенность за рулем, приводящая к опасным ситуациям.

ГАИ перечислило семь опасных ошибок, которые часто допускают опытные водители
Фото: openverse by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Первая ошибка — использование смартфонов во время движения. Водители пишут сообщения, просматривают социальные сети, выбирают музыку, что отвлекает их внимание от дороги и может привести к аварии.

Вторая ошибка связана с неправильным выбором дистанции до впереди идущего автомобиля, особенно при обгоне. Водители часто не учитывают, что впереди идущее транспортное средство может неожиданно затормозить.

Третья ошибка — чрезмерное доверие к разметке. Автомобилисты полагают, что отсутствие линий позволяет обгон, даже на поворотах или в неудобных местах. Правила дорожного движения запрещают обгон за 100 метров до железнодорожного переезда, в плохую погоду, на вершинах холмов и перед пешеходными переходами.

Четвертая ошибка — неправильное торможение в поворотах. Водители заходят в поворот слишком быстро и резко тормозят, что увеличивает риск потери контроля над автомобилем.

Пятая ошибка — недостаточное внимание к чистоте фар и лобового стекла, что снижает видимость и увеличивает риск аварий.

Шестая ошибка — превышение скорости в рамках нештрафуемого порога в 20 км/ч, что также может привести к опасным ситуациям.

Седьмая ошибка — непристегивание ремней безопасности, что увеличивает риск серьёзных травм при аварии.

Эти ошибки подчеркивают важность соблюдения правил дорожного движения и постоянного внимания за рулем, независимо от опыта водителя.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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