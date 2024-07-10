Какие автомобили угоняют чаще всего: страховщики всё рассказали

Отечественные автомобили лидируют по числу угонов в России

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В первой половине 2024 года в России чаще всего угоняли легковые автомобили отечественных брендов, сообщает "ТАСС" со ссылкой на данные Всероссийского союза страховщиков (ВСС). По итогам первого полугодия было угнано 139 автомобилей российского производства, что значительно превышает число угонов китайских автомобилей, которых было всего 10. Всего за этот период в России угнали 367 автомобилей.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, CC BY 4.0

За последние несколько лет количество угонов автомобилей в стране заметно сократилось. В 2023 году этот показатель составил 677 угнанных автомобилей, тогда как в 2019 году число угонов достигало 3 954. Снижение количества угонов связано с улучшением систем безопасности и эффективной работой правоохранительных органов.