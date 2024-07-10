Причины перегрева вашего двигателя: как избежать дорогостоящего ремонта

Эксперт объяснил причины перегрева двигателя автомобиля

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Эксперт сети автосервисов Fit Service Александр Гоман в интервью "Газете.Ru" рассказал о причинах перегрева двигателя автомобиля. Основной причиной является использование некачественного антифриза или антифриза с исчерпанным ресурсом. Также к перегреву могут привести неисправности радиатора охлаждения. Гоман советует проводить промывку радиатора каждые два-три года, что требует разборки передней части машины и снятия бампера. Однако автовладельцы часто обращаются в сервис уже после возникновения проблем.

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Кроме основного радиатора, современные автомобили оснащены дополнительными радиаторами, теплообменниками и интеркулерами для охлаждения турбины. Неисправность любого из этих элементов может нарушить теплообмен и привести к перегреву двигателя. Профилактическое обслуживание всех систем охлаждения поможет избежать перегрева и связанных с ним дорогостоящих ремонтов.

Таким образом, регулярное обслуживание и использование качественного антифриза являются ключевыми факторами для предотвращения перегрева двигателя. Игнорирование этих рекомендаций может привести к серьезным проблемам с автомобилем и значительным затратам на ремонт.