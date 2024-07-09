Элитные авто в России: какой люксовый кроссовер стал самым продаваемым в июне

Lamborghini Urus лидирует на российском рынке люксовых автомобилей в июне 2024 года

1:28 Your browser does not support the audio element. Авто

По данным агентства "Автостат" и АО "ППК", в июне 2024 года в России было продано 37 новых автомобилей сегмента Luxury, что на один автомобиль меньше, чем в мае, и на 14% меньше, чем в июне прошлого года.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Это второй месяц подряд снижения продаж в этом сегменте. Лидером рынка в июне стал бренд Lamborghini с 12 проданными машинами, из которых 9 — кроссоверы Lamborghini Urus. Следом за ним идут Bentley с 10 проданными автомобилями, Rolls-Royce с 6 и Ferrari с 4. Также были проданы 3 Maserati и 2 Aston Martin.

В модельном рейтинге июня среди люксовых автомобилей кроссовер Lamborghini Urus занял первое место с результатом 9 проданных авто. В ТОП-3 также вошли Bentley Continental GT с 5 проданными единицами и Rolls-Royce Cullinan с 4.

Несмотря на снижение продаж в мае и июне, российский рынок новых люксовых автомобилей за первые шесть месяцев 2024 года показал рост. За этот период было продано 267 автомобилей, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Эти данные показывают, что интерес к люксовым автомобилям в России сохраняется, несмотря на краткосрочные колебания продаж.