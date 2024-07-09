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Эти 5 недооценённых кроссоверов могут стать вашими лучшими покупками

Пять недооценённых кроссоверов, достойных внимания при покупке подержанного авто

1:50
Авто

Выбирая подержанный автомобиль, многие ориентируются на популярные модели, но есть кроссоверы, которые обделены вниманием покупателей. Руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК Альфа-Лизинг Максим Давиденко назвал пять таких машин.

Пять недооценённых кроссоверов, достойных внимания при покупке подержанного авто
Фото: Wikipedia by Vauxford, CC BY-SA 4.0

Первый — Toyota Venza, просторный кросс-универсал с надёжным 2.7-литровым двигателем и автоматической коробкой передач. Venza часто остаётся в тени более известных моделей, хотя по ценовому диапазону сопоставима с RAV4.

Второй — Renault Koleos, который с 2017 года представляет собой Nissan X-Trail в другом обличии. Он имеет надёжные двигатели и коробки передач, более низкую цену и взаимозаменяемые запчасти.

Третий — Honda Crosstour, крупный кроссовер-фастбек с надёжными двигателями и высоким уровнем комфорта. Несмотря на редкость модели на российском рынке, Crosstour может стать отличной альтернативой популярным кроссоверам.

Четвёртый — Mitsubishi Eclipse Cross, компактный кроссовер с богатым оснащением и японской сборкой. Большинство моделей имеют полный привод, и при сопоставимой цене Eclipse Cross может оказаться выгоднее, чем Outlander с большим пробегом.

Пятый — Jeep Renegade, компактный внедорожник с реальными внедорожными способностями, просторным салоном и экономичным 1.3-литровым турбомотором. Renegade сочетает компактность, экономичность и проходимость, что делает его интересной альтернативой популярным кроссоверам.

Все эти модели менее распространены, но могут оказаться выгодной покупкой благодаря более низким ценам при сравнимых характеристиках и надёжности.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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