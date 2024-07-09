Ремонт после града: цена восстановления авто доходит до миллиона

Стоимость выправления вмятин от града на авто может достигать 1 млн рублей

1:16 Your browser does not support the audio element. Авто

Выправление вмятин на кузове автомобиля после града может стоить до 1 млн рублей, если повреждены все кузовные детали, сообщил владелец мастерской Bobrikov Brothers Роман Бобриков изданию "Газета.Ru".

Фото: commons.wikimedia.org by Richard Wheeler, CC BY-SA 3.0

По словам эксперта, стоимость ремонта варьируется: от 20-30 тыс. рублей при наличии нескольких вмятин на каждой детали до 1 млн рублей в случаях, когда автомобиль серьезно пострадал от града.

Большинство повреждений можно устранить без перекраски кузова с использованием технологии PDR (Paintless Dent Repair), что предполагает использование специальных крючков и клея.

Роман Бобриков привел пример недавнего случая, когда клиент привез в его мастерскую из Европы два кроссовера BMW X5 и X7 для себя и жены. Один из автомобилей имел значительные повреждения, другой — легкие. Общая стоимость ремонта составила 1,2 млн рублей, а работы заняли неделю. Эти примеры показывают, что устранение повреждений от града может быть как быстрым и относительно недорогим, так и дорогостоящим при значительных повреждениях.