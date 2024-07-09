Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему не всем девушкам подходит яркий цвет волос: ключевые аспекты
Мясное рагу с помидорами: очень вкусно с картофельным пюре или макаронами
Саудовская Аравия предостерегла G-7 от плана захвата российских активов
Госпошлины за сделки с недвижимостью в России увеличатся
Суд Башкирии оштрафовал "Интуриста" за испорченный отдых в Шарм-Эль-Шейхе
Синоптик Шувалов рассказал, какая погода установится в Москве на этой неделе
Пик солнечной активности может произойти в 2024-2025 годах
Управление и стратегия: главные игровые релизы для стратегов
Почти две трети россиян потратят на летний отдых свыше 200 тысяч рублей
Ремонт после града: цена восстановления авто доходит до миллиона

Стоимость выправления вмятин от града на авто может достигать 1 млн рублей

1:16
Авто

Выправление вмятин на кузове автомобиля после града может стоить до 1 млн рублей, если повреждены все кузовные детали, сообщил владелец мастерской Bobrikov Brothers Роман Бобриков изданию "Газета.Ru".

Стоимость выправления вмятин от града на авто может достигать 1 млн рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Richard Wheeler, CC BY-SA 3.0

По словам эксперта, стоимость ремонта варьируется: от 20-30 тыс. рублей при наличии нескольких вмятин на каждой детали до 1 млн рублей в случаях, когда автомобиль серьезно пострадал от града.

Большинство повреждений можно устранить без перекраски кузова с использованием технологии PDR (Paintless Dent Repair), что предполагает использование специальных крючков и клея.

Роман Бобриков привел пример недавнего случая, когда клиент привез в его мастерскую из Европы два кроссовера BMW X5 и X7 для себя и жены. Один из автомобилей имел значительные повреждения, другой — легкие. Общая стоимость ремонта составила 1,2 млн рублей, а работы заняли неделю. Эти примеры показывают, что устранение повреждений от града может быть как быстрым и относительно недорогим, так и дорогостоящим при значительных повреждениях.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения

Настой из крапивы является одним из самых популярных и эффективных природных удобрений для сада.

Эксперты назвали растения, которые не любят настой крапивы
Диетические куриные котлеты: получаются сочными, хотя и готовятся из куриной грудки
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык
Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности
Чистота и добросовестность — залог успешного заведения общепита Дмитрий Плотников Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская Есть ли противоядие против онкологии Сергей Лебедев
Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: такой простой, что его приготовят даже дети
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Последние материалы
Синоптик Шувалов рассказал, какая погода установится в Москве на этой неделе
Пик солнечной активности может произойти в 2024-2025 годах
Управление и стратегия: главные игровые релизы для стратегов
Почти две трети россиян потратят на летний отдых свыше 200 тысяч рублей
Страховщики выявили регионы с самым высоким уровнем страхования недвижимости
Контроль и вспыльчивость могут говорить об абьюзивном партнёре
Будущая жена Моргенштерна* Лиза Василенко рассказала о своем заболевании диабетом
Как сделать лапшу быстрого приготовления безвредной?
Выбираем самые подходящие усы клубники для высадки
Broke Boys и 2Drots будут бороться за Кубок России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников