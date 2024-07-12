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Старая коробка от DVD-диска в автомобиле: 3 способа применения, которые пригодятся каждому водителю

Удивительные способы использования коробки от DVD-диска в машине

Авто

Каждый водитель регулярно сталкивается с различными мелкими проблемами, решение которых не всегда лежит на поверхности. Но иногда самые простые и неочевидные предметы могут оказаться очень полезными в ситуациях, когда вы меньше всего этого ожидаете. Одним из таких неожиданных помощников в автомобиле может стать старая коробка от DVD-диска.

Использование коробки от DVD для замены зеркала заднего вида

Одна из наиболее распространенных ситуаций, когда пустая коробка от DVD-диска может быть очень полезной — это замена зеркала заднего вида. Бывает, что оригинальное зеркало ломается или повреждается, а купить новое не всегда получается сразу. В этом случае коробка от DVD-диска может послужить временной заменой. Просто закрепите ее на месте зеркала с помощью двустороннего скотча или даже обычного клея. Хоть она и не обеспечит такого же обзора, как оригинальное зеркало, но позволит вам безопасно доехать до автосервиса.

Защита от влаги и пыли

Ещё один полезный способ применения старой коробки от DVD — это использование ее в качестве защитного чехла. Например, если вы забыли дома солнцезащитный козырек для лобового стекла, коробка может стать временной альтернативой. Просто положите ее на приборную панель, и она убережет салон от палящих солнечных лучей. Кроме того, коробку можно использовать для защиты от влаги, пыли и грязи различных мелких предметов в багажнике или салоне автомобиля.

Временное хранение мелких деталей

Случается, что во время ремонта или замены каких-либо узлов и агрегатов в автомобиле водитель сталкивается с необходимостью временно хранить множество мелких крепежных элементов, шайб, гаек и болтов. В такой ситуации коробка от DVD-диска может стать отличным вместилищем, чтобы не потерять ни одной важной детали.

Таким образом, старая коробка от DVD-дисков — это весьма полезный и универсальный предмет, который каждый водитель может взять себе на вооружение. Не выбрасывайте её, а сохраняйте в автомобиле — вдруг когда-нибудь она вам пригодится!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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