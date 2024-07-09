Как с наименьшими потерями проехать по дорогам с "большой водой" во время ливня или после него?

Что делать водителю, если дороги превратились в реки?

"Большая вода" во время, после ливня — это главная опасность для водителя.

Фото: harald-weber.info by Харальд Вебер, CC BY-SA 3.0

Чтобы избежать последствий и поломок при проезде "большой воды", важно учитывать глубину — она не должна превышать уровень ступицы (не более половины колеса). Риски высоки, если движение происходит через неизведанные места, в потоке мутной воды. Под колесами могут оказаться неожиданные препятствия (металлические столбики, открытые канализационные люки и т. д.), которые могут привести к неприятным последствиям.

В инструкциях ко многим автомобилям указывается максимальная глубина брода, которую можно преодолеть без ущерба для автомобиля. Перед въездом в воду важно убедиться, что уровень в самом глубоком месте не превышает рекомендуемого значения.

Важно также учитывать скорость при движении автомобиля, чтобы избежать возможных повреждений. При преодолении водной преграды главное — не позволить воде попасть в мотор, чтобы избежать гидроудара, который может привести к замене масла (в лучшем случае), либо к замене ДВС (это худший вариант). Поэтому необходимо быть предельно осторожным при пересечении водных преград, либо отменить поездки.