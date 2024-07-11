Жара превращает ваш авто в бомбу: вот как вы можете этого избежать

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Инструкции Яна Хайцеэра по подготовке авто к высоким летним температурам

1:47
Авто

В условиях жаркой погоды важно внимательно следить за состоянием кондиционера и температурой в автомобиле, подчеркнул в интервью "Москва 24" вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Инструкции Яна Хайцеэра по подготовке авто к высоким летним температурам
Фото: wikipediа by OxanaMolchanova, CC BY-SA 4.0

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, предупредил о том, что с 8 по 14 июля в Москве ожидается температура около 30 градусов, а в выходные 13-го и 14-го она может достигнуть 33 градусов.

Эксперт отметил, что перед выездом следует проверять уровень антифриза и чистоту радиатора автомобиля.

"Недостаток антифриза в жару может привести к протечкам, из-за чего автомобиль может перегреться и сломаться", — говорит Ян Хайцеэр.

Для предотвращения перегрева салона поможет тонировка в пределах, разрешенных законом, и использование специального отражающего экрана для лобового стекла. Желательно также парковать машину в тени в самые жаркие часы дня.

"При наличии кондиционера и климат-контроля в автомобиле, следует регулярно проверять их на исправность, убедиться, что фреон заправлен и отсутствуют утечки", — добавил он.

Хайцеэр также рекомендовал включать охлаждение в автомобиле на 1,5 минуты перед поездкой, отмечая, что разница между температурой внутри авто и на улице не должна быть слишком велика, чтобы избежать простуды.

Кроме того, председатель "Гражданской безопасности" Сергей Гринин предостерег от оставления в салоне авто на жаре газовых баллончиков и аэрозолей, так как при перегреве они могут взорваться, создавая эффект, сравнимый с небольшой гранатой.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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