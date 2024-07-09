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Десятка полезных советов новичкам за рулем перед дальней поездкой

О чем нужно помнить водителям-новичкам перед дальней дорогой?

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Авто

Для тех, кто собирается отправиться впервые на своем автомобиле в дальнее путешествие по просторам нашей Родины, эти советы могут оказаться полезными. Решение следовать им или нет остается на усмотрение каждого.

  1. Перед поездкой рекомендуется тщательно продумать и спланировать маршрут. В интернете сегодня много роликов о поездках — посмотрите их, это не будет лишним. На каждой трассе есть свои особенности (посты ДПС, сложные участки и т. д.), о которых также можно узнать из видео или через социальные сети, присоединившись к профильным группам и запросив информацию о конкретной трассе. Полезно поговорить с людьми, вернувшимися с недавней поездки, чтобы получить самую актуальную информацию о дороге.
  2. Оцените, сколько километров в день вы сможете преодолеть. При необходимости забронируйте гостиницы на промежуточных точках. Во время путешествия всегда можно корректировать маршрут и перебронировать номера в гостиницах (администраторы, как правило, идут навстречу клиенту и без проблем переносят бронь).
  3. Подготовьте автомобиль к поездке, пройдя диагностику, чтобы специалисты проверили ходовую часть, тормозную систему, уровень жидкостей, работу кондиционера и т. д. Если двигатель расходует масло, не забудьте взять его на долив. Полезно иметь стеклоомывающую жидкость, компрессор, автомобильный набор, солнечные очки.
  4. Возьмите с собой воду — она может понадобиться для питья, умывания и мытья рук. Не забудьте взять мыло (жидкое в маленьком флаконе отлично подойдет), полотенце, сменную одежду (не складывайте ее слишком далеко), влажные и сухие салфетки, туалетную бумагу.
  5. Если возможно, приобретите радар-детектор (или попросите у друзей). Желательно, чтобы устройство было с GPS-приемником — не забудьте обновить базы данных камер перед поездкой. Можно воспользоваться также приложениями для смартфонов, однако приложения не всегда могут оперативно обнаружить передвижные комплексы фиксации. Важно за два-три дня до поездки попрактиковаться с радар-детектором или приложением, чтобы привыкнуть к сигналам и индикаторам.
  6. Можно установить в автомобиль радиостанцию СВ и настроиться на частоту дальнобоев — там можно узнать много полезной информации о дороге впереди. Однако будьте готовы, что транслируемые разговоры на этой частоте могут быть не для всех.
  7. Не забудьте взять с собой видеорегистратор и навигатор (обновите карты перед поездкой). Практикуйтесь с ними, как и с радар-детектором, за день или два до поездки, чтобы привыкнуть к ним и настроить их.
  8. Перед поездкой обязательно выспитесь. Наденьте удобную одежду и обувь. И ни в коем случае не употребляйте алкоголь до поездки.
  9. Если вы планируете питаться самостоятельно в пути, подготовьте продукты (фрукты, шоколад, орехи, бутерброды, кофе, плавленый сыр, колбасу, хлеб и т. д.). Выбирайте продукты, которые хорошо сохраняются. Если вы собираетесь готовить во время поездки, приобретите газовую турплиту (не забудьте запас баллонов) и посуду.
  10. Для хранения продуктов в дороге купите автомобильный холодильник, который может работать от автомобильной сети и от обычной розетки (на случай пребывания в гостиничном номере без холодильника). Выбирайте модель, способную снижать температуру окружающей среды на 16 градусов и объемом не менее 24 литров.

Сегодня, к сожалению, случаи мошенничества на трассах участились. Если на пути встречаются посторонние, которые просят остановиться (если, конечно, это не участники ДТП, дети на дороге), смело пролетайте мимо.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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