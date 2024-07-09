Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов

Что делать водителю в условиях глушения GPC?

2:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов в целях обеспечения безопасности оказывает влияние на способность определения местоположения всех участников дорожного движения, пишет РГ.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Если сигнал теряется, водитель обнаруживает некорректное определение своего местоположения или сообщение об ошибке на экране навигатора.

Некоторые GPS-навигаторы имеют индикаторы, отображающие количество спутников, с которыми устройство взаимодействует. Если число спутников сокращается или достигает нуля, это свидетельствует о потере сигнала.

Чтобы правильно построить маршрут в условиях помех в GPS, следует отключить навигационный приемник в настройках смартфона.

После этого включается функция LBS, которая позволяет получать данные о местоположении через Wi-Fi и GSM. LBS — технология определения геолокации пользователя на основе силы сигнала сотовой сети методом триангуляции. Это одна из первых технологий навигации, используемая даже в неблагоприятных условиях, например, в закрытых помещениях или подземных туннелях.

Даже без GPS онлайн-карты будут загружаться, поскольку для этого нужен лишь мобильный интернет, а местоположение будет определяться на базе вышек сотовых операторов, независимо от SIM-карты в устройстве.

Такой метод геолокации менее точен, чем GPS, однако он вполне подходит для навигации — особенно в городских условиях благодаря высокой плотности базовых станций и Wi-Fi точек.

Также существуют специализированные системы мониторинга транспорта — в автомобиль устанавливаются трекеры, поддерживающие пять навигационных систем: ГЛОНАСС, GPS, Galileo, BeiDou, QZSS. Даже при возможных помехах одной или нескольких систем, навигационное оборудование продолжает получать сигналы и передавать их в специальное программное обеспечение. Алгоритмы анализируют данные от всех спутников, выявляют и исключают неверные координаты, сравнивают их с информацией от инерционных датчиков оборудования и устанавливают точное местоположение автомобиля.