Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов

Блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов в целях обеспечения безопасности оказывает влияние на способность определения местоположения всех участников дорожного движения, пишет РГ.
Если сигнал теряется, водитель обнаруживает некорректное определение своего местоположения или сообщение об ошибке на экране навигатора.
Некоторые GPS-навигаторы имеют индикаторы, отображающие количество спутников, с которыми устройство взаимодействует. Если число спутников сокращается или достигает нуля, это свидетельствует о потере сигнала.
Чтобы правильно построить маршрут в условиях помех в GPS, следует отключить навигационный приемник в настройках смартфона.
После этого включается функция LBS, которая позволяет получать данные о местоположении через Wi-Fi и GSM. LBS — технология определения геолокации пользователя на основе силы сигнала сотовой сети методом триангуляции. Это одна из первых технологий навигации, используемая даже в неблагоприятных условиях, например, в закрытых помещениях или подземных туннелях.
Даже без GPS онлайн-карты будут загружаться, поскольку для этого нужен лишь мобильный интернет, а местоположение будет определяться на базе вышек сотовых операторов, независимо от SIM-карты в устройстве.
Такой метод геолокации менее точен, чем GPS, однако он вполне подходит для навигации — особенно в городских условиях благодаря высокой плотности базовых станций и Wi-Fi точек.
Также существуют специализированные системы мониторинга транспорта — в автомобиль устанавливаются трекеры, поддерживающие пять навигационных систем: ГЛОНАСС, GPS, Galileo, BeiDou, QZSS. Даже при возможных помехах одной или нескольких систем, навигационное оборудование продолжает получать сигналы и передавать их в специальное программное обеспечение. Алгоритмы анализируют данные от всех спутников, выявляют и исключают неверные координаты, сравнивают их с информацией от инерционных датчиков оборудования и устанавливают точное местоположение автомобиля.
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