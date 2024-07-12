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Вот что произойдет, если не будете менять масло в трансмиссии

Профилактическая замена трансмиссионной жидкости: защитите свой автомобильмобиль

1:19
Авто

В последнее время автопроизводители часто утверждают, что масло в трансмиссии их машин не требует замены. Однако владелец автосервиса предостерегает, что слепо следовать таким рекомендациям может быть рискованно.

Профилактическая замена трансмиссионной жидкости: защитите свой автомобильмобиль
Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Автоматические трансмиссии, включая гидротрансформаторные, роботизированные и вариаторные, постоянно подвергаются трению, в результате которого образуются отработанные частицы. Если их не удалять своевременно, это может привести к засорению каналов, ускоренному износу компонентов и сокращению общего срока службы устройства.

Несмотря на заявления производителей о ненужности замены трансмиссионной жидкости, такая экономия может обернуться серьезными расходами после окончания гарантийного периода. Большие автокомпании могут выиграть от того, что потребители предпочтут купить новый автомобиль, а не ремонтировать старый, так как ремонт трансмиссии может стоить достаточно дорого.

Эксперт советует производить замену трансмиссионной жидкости каждые 40-60 тысяч километров, несмотря на указания производителя. Это поможет продлить работоспособность автоматических коробок передач и избежать значительных расходов на ремонт после окончания гарантии.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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