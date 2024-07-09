Какие правила нужно знать при покупке б/у автомобиля

10 правил, о которых нельзя забывать при покупке автомобиля

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Покупка подержанного автомобиля может обернуться значительными затратами денег и времени. Как избежать покупки откровенно плохого экземпляра? Для этого существует несколько простых правил. Никто не запрещает приобретать автомобиль под влиянием эмоций и мечты. Но даже если вы давно мечтали о спортивной машине, следует руководствоваться здравым смыслом, чтобы покупка не стала разочарованием. Если вам нужна практичная повседневная машина, следование приведенным ниже правилам почти обязательно.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Перед тем как подписывать договор купли-продажи и передавать деньги продавцу, проведите небольшое исследование выбранной марки и модели. Обратитесь к интернету, владельцам таких машин и сервисменам, которые ежедневно их ремонтируют, чтобы узнать о надежности и слабых местах. Высока вероятность, что после определенного пробега начнутся проблемы. Спросите себя и честно ответьте — хватит ли у вас ресурсов и времени на устранение этих поломок? Также полезно изучить, насколько надежны дорестайлинговые и обновленные модели. Иногда ранние версии превосходят модернизированные по надежности, так как используют проверенные и исправленные агрегаты, в то время как обновленные автомобили могут иметь врожденные недостатки.

Обязательно рассчитайте ежегодные расходы, включая стоимость топлива и транспортный налог. Последний часто забывают учитывать, а получив извещение, удивляются высоким суммам. Посмотрев на итоговую цифру, честно спросите себя — готовы ли вы к таким расходам или они окажутся непосильными?

Вопрос наличия запчастей также очень важен. Это особенно актуально для повседневных автомобилей. Убедитесь, что запчасти доступны и нет проблем с дефицитом.

Приобретать автомобиль без обязательной диагностики на сервисе не рекомендуется. Вы рискуете приобрести проблемный или "убитый" экземпляр. Если продавец отказывается посетить с вами сервис, прощайтесь и продолжайте поиски.

Осмотрите двигатель на предмет утечек, оцените состояние моторного масла и трансмиссионной жидкости. Если масло черное и пахнет горелым, а тормозная жидкость зелено-коричневая, это говорит о плохом обслуживании машины.

Особое внимание уделите кузову. Иногда лучше отремонтировать двигатель и подвеску, чем варить гнилой кузов. Оцените состояние скрытых полостей, сварных швов и деталей под пластиковыми накладками. Помочь в этом может толщиномер или специалист.

Осмотрите салон — его состояние может указать на скрученный пробег. Сильный износ сидений, руля и кнопок намекает на несоответствие заявленного пробега реальности.

Проверьте ПТС. Если заявлено несколько владельцев, а в документе множество записей, это повод для сомнений. Обязательно проверьте автомобиль по базам (например, "Автокод" и ГИБДД) на юридическую чистоту и отсутствие ограничений на регистрационные действия.

Постарайтесь выяснить сервисную историю автомобиля. Узнайте, проводился ли крупный ремонт, и если да, то на каком пробеге. Если мотор с цепью ГРМ, уточните, менялась ли цепь. Проблемы с коробкой передач, работающей с рывками, могут потребовать значительных вложений.

Тест-драйв обязателен. Он поможет понять, нормально ли функционирует автомобиль и подходит ли он вам по эргономике и ездовым качествам. Выбор машины исключительно по дизайну или легендарности может привести к разочарованию.