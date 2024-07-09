Как лишиться прав и без сплошной линии: попасться может каждый

Стало известно, за какие нарушения лишают прав

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Среди автолюбителей распространено мнение, что только пересечение сплошной линии, разделяющей встречные потоки, грозит лишением водительского удостоверения. Однако бывают случаи, когда водитель не пересекал сплошную линию, но все равно остался без прав. Дело в том, что Кодекс административных правонарушений не определяет наказание, основываясь на факте пересечения сплошной линии. В статье 12.15 говорится о выезде на встречную полосу в нарушение ПДД как о главном основании для санкций.

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Обгон под запрещающий знак

Часто встречается ситуация, когда на двухполосной дороге отсутствует разметка — её либо нет в принципе, либо она не нанесена после ремонта. Однако на обочине установлен знак, запрещающий обгон. В таких случаях следует помнить пункт 9.2 Правил, который гласит: "При отсутствии разметки или если она не видна, водитель должен сам определить количество полос на дороге, руководствуясь п.9.1, и, если их больше трех, выезжать за середину дороги нельзя". Последствия обгона в таких условиях описаны в части 4 статьи 12.15 КоАП: "Выезд на встречную полосу либо на трамвайные пути встречного направления в нарушение ПДД влечет штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления на срок от четырех до шести месяцев".

Выезд на трамвайные пути

Обгон с выездом на встречные трамвайные пути также приводит к лишению водительских прав. Некоторые водители используют этот маневр, чтобы объехать пробки, но это может привести к аварии или лишению прав. Лучше подождать, чем нарушать правила и создавать опасные ситуации.

Обгон в запрещенных местах

Согласно пункту 11.4 Правил дорожного движения, обгон запрещен на регулируемых перекрестках, на нерегулируемых перекрестках при движении по второстепенной дороге, на пешеходных переходах, на железнодорожных переездах и за 100 метров перед ними, на мостах, путепроводах, эстакадах, в тоннелях, на подъемах, опасных поворотах и участках с ограниченной видимостью. Нарушение этих правил, согласно части 4 статьи 12.15, влечет серьезные последствия.

Повторное нарушение карается еще строже. В части 5 статьи 12.15 говорится: "Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4, влечет лишение права управления на один год, а при фиксации правонарушения автоматическими средствами — штраф в размере пяти тысяч рублей".

Реверсивное движение и запрещающий сигнал

Реверсивное движение, позволяющее изменять направление по полосам для разгрузки магистралей, регулируется специальными светофорами. При неработающем светофоре или красном сигнале, въезд на реверсивную полосу запрещен. Нарушение этого правила наказывается по части 1 статьи 12.15 КоАП штрафом в 500 рублей. Выезд на красный сигнал светофора, согласно части 1 статьи 12.12, карается штрафом в размере 1000 рублей, а повторное нарушение — штрафом в пять тысяч рублей или лишением прав на срок от четырех до шести месяцев.