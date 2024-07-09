Топ-10 доступных заднеприводных авто: от Miata до Mustang — какие модели вас удивят

Самые доступные заднеприводные автомобили в 2024 году

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Заднеприводные автомобили сейчас встречаются реже, чем полноприводные и переднеприводные, но поклонники RWD все еще могут найти достойные модели по доступным ценам. Эксперты портала HotCars составили список таких автомобилей.

Фото: openverse by Rutger van der Maar, CC BY 2.0

Первое место занимает Mazda MX-5 Miata Sport 2024 модельного года с рекомендованной розничной ценой от 28 985 долларов (около 2,6 млн рублей). Этот японский родстер оснащен 2,0-литровым 4-цилиндровым мотором на 181 л. с., разгоняясь до 97 км/ч за 6,7 секунды.

На втором месте — Toyota GR86, стоимостью от 29 300 долларов (около 2,6 млн рублей). Это спортивное купе с 2,4-литровым 228-сильным двигателем, разгоняющееся до 97 км/ч за 5,4 секунды.

Третье место занимает Subaru BRZ Premium, стартовая цена которого составляет 30 195 долларов (около 2,7 млн рублей). Он оснащен таким же двигателем, как и Toyota GR86, и разгоняется до 97 км/ч за 5,4 секунды.

Chevrolet Camaro 1LT 2024 года стоит 30 900 долларов (около 2,7 млн рублей) и оснащен 335-сильным V6 мотором объемом 3,6 литра, разгоняясь до 97 км/ч за 5,1 секунды.

Пятое место занял Ford Mustang Ecoboost Fastback 2024 года со стартовой ценой 30 920 долларов (около 2,7 млн рублей). Этот маслкар оснащен 2,3-литровым турбоагрегатом на 315 л. с., разгоняясь до 97 км/ч за 5 секунд.

Также в список вошли: Dodge Challenger SXT 2023 (33 800 долларов), Dodge Charger SXT 2023 (35 325 долларов), Cadillac CT4 Luxury 2024 (35 990 долларов), Chrysler 300 Touring 2023 (36 145 долларов) и Lexus IS 300 2024 (41 235 долларов).