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Toyota вновь номер один: кто догоняет японского гиганта на авторынке

Toyota сохраняет лидерство на мировом авторынке, несмотря на снижение продаж

1:43
Авто

Японская компания Toyota остается мировым лидером на авторынке, несмотря на 1,4% снижение продаж, согласно отчету аналитиков Focus2Move. По состоянию на май 2024 года Toyota продала 3,6 миллиона автомобилей, что делает её лидером десятый год подряд.

Toyota сохраняет лидерство на мировом авторынке, несмотря на снижение продаж
Фото: Wikipedia by M 93

На втором месте находится немецкий автогигант Volkswagen с 1,9 миллионами проданных авто, что на 4,9% больше по сравнению с прошлым годом и составляет 5,8% глобального рынка. Третье место занимает Honda с 1,6 миллионами проданных автомобилей и 5,3% ростом продаж.

Четвертое место делят Ford и Hyundai с 1,5 миллионами проданных авто, причем Ford показал рост на 1,1%, а Hyundai — снижение на 2,9%. Nissan с 1,3 миллионами проданных автомобилей увеличил продажи на 4,7%, а Chevrolet с таким же количеством проданных авто показал рост на 4,8%. Kia продала 1,2 миллиона машин, что на 2,9% меньше.

Китайский автогигант BYD занял девятое место, увеличив продажи на 24,3% до 1,1 миллиона автомобилей. На десятом месте находится BMW с 944 598 новыми регистрациями, что составляет рост на 9%.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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