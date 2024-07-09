Toyota вновь номер один: кто догоняет японского гиганта на авторынке

Toyota сохраняет лидерство на мировом авторынке, несмотря на снижение продаж

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Японская компания Toyota остается мировым лидером на авторынке, несмотря на 1,4% снижение продаж, согласно отчету аналитиков Focus2Move. По состоянию на май 2024 года Toyota продала 3,6 миллиона автомобилей, что делает её лидером десятый год подряд.

Фото: Wikipedia by M 93

На втором месте находится немецкий автогигант Volkswagen с 1,9 миллионами проданных авто, что на 4,9% больше по сравнению с прошлым годом и составляет 5,8% глобального рынка. Третье место занимает Honda с 1,6 миллионами проданных автомобилей и 5,3% ростом продаж.

Четвертое место делят Ford и Hyundai с 1,5 миллионами проданных авто, причем Ford показал рост на 1,1%, а Hyundai — снижение на 2,9%. Nissan с 1,3 миллионами проданных автомобилей увеличил продажи на 4,7%, а Chevrolet с таким же количеством проданных авто показал рост на 4,8%. Kia продала 1,2 миллиона машин, что на 2,9% меньше.

Китайский автогигант BYD занял девятое место, увеличив продажи на 24,3% до 1,1 миллиона автомобилей. На десятом месте находится BMW с 944 598 новыми регистрациями, что составляет рост на 9%.