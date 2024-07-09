Toyota вновь номер один: кто догоняет японского гиганта на авторынке

Японская компания Toyota остается мировым лидером на авторынке, несмотря на 1,4% снижение продаж, согласно отчету аналитиков Focus2Move. По состоянию на май 2024 года Toyota продала 3,6 миллиона автомобилей, что делает её лидером десятый год подряд.
На втором месте находится немецкий автогигант Volkswagen с 1,9 миллионами проданных авто, что на 4,9% больше по сравнению с прошлым годом и составляет 5,8% глобального рынка. Третье место занимает Honda с 1,6 миллионами проданных автомобилей и 5,3% ростом продаж.
Четвертое место делят Ford и Hyundai с 1,5 миллионами проданных авто, причем Ford показал рост на 1,1%, а Hyundai — снижение на 2,9%. Nissan с 1,3 миллионами проданных автомобилей увеличил продажи на 4,7%, а Chevrolet с таким же количеством проданных авто показал рост на 4,8%. Kia продала 1,2 миллиона машин, что на 2,9% меньше.
Китайский автогигант BYD занял девятое место, увеличив продажи на 24,3% до 1,1 миллиона автомобилей. На десятом месте находится BMW с 944 598 новыми регистрациями, что составляет рост на 9%.
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