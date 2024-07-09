Завод Bridgestone вернется как Gislaved: новые премиальные шины уже скоро

Завод Bridgestone в Ульяновске перезапустят под брендом Gislaved в ноябре 2024 года

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Завод Bridgestone в Ульяновске, ставший частью шинного кластера "Кордиант" в 2023 году, начнет работу под новым названием Gislaved в ноябре 2024 года. На предприятии будут производиться шины массового и премиум-сегмента, включая бренд Gislaved. Производственные мощности завода составляют 2,4 миллиона шин в год.

Фото: Wikipedia by TUBS, CC BY-SA 3.0

Премиальный бренд Gislaved был передан холдингу S8 Capital в рамках сделки по покупке российских активов немецкого производителя шин Continental AG в Калуге в мае 2023 года. В апреле 2024 года предприятие в Калуге было переименовано в Gislaved.

Генеральный директор АО "Кордиант" Вадим Володин отметил, что благодаря сохраненной экспертизе и компетенциям команды ульяновского завода, а также эффективной синергии производственных площадок кластера, завод будет готов к перезапуску в короткие сроки. В настоящее время идет адаптация рецептур, тестирование и подготовка к пуско-наладочным работам для запуска производства премиальных шин.