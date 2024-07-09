Бум на вторичном рынке авто: продажи выросли на 20%

Средняя цена подержанных автомобилей во втором квартале 2024 года составила 790 тысяч рублей, как следует из исследования "Авито Авто", опубликованного ТАСС. Продажи подержанных автомобилей в России за этот период увеличились на 20,1% по сравнению с предыдущим кварталом, но остались почти неизменными по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
По данным агентства "Автостат", в первом квартале 2024 года было продано 1,226 миллиона подержанных легковых автомобилей. В этот период самой продаваемой маркой стала Lada с долей 22,75%, за ней следуют Toyota (6,9%) и Kia (6,6%). Hyundai и Volkswagen заняли четвертое и пятое места с долями 6,2% и 4,7% соответственно.
В сегменте бюджетных автомобилей до 1,5 млн рублей лидирует Lada Granta (4,28%), со средней ценой 650 тысяч рублей, за ней следуют Lada Priora (3,89%, 350 тысяч рублей) и Lada 2114 Samara (2,7%, 190 тысяч рублей). В ценовом сегменте от 1,5 до 3 млн рублей лидером стала Toyota Camry (3,75%, 2,2 млн рублей), за ней следуют Kia Sportage (2,6%, 2,07 млн рублей) и Hyundai Creta (2,4%, 1,86 млн рублей). В сегменте свыше 3 млн рублей также лидирует Toyota Camry (3,34%, 3,5 млн рублей), на втором месте — BMW X5 (2,98%, 6,85 млн рублей), и замыкает тройку BMW 5-Series (2,94%, 4,3 млн рублей).
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