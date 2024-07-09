Бум на вторичном рынке авто: продажи выросли на 20%

Средняя цена подержанных авто в России достигла 790 тысяч рублей

2:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Средняя цена подержанных автомобилей во втором квартале 2024 года составила 790 тысяч рублей, как следует из исследования "Авито Авто", опубликованного ТАСС. Продажи подержанных автомобилей в России за этот период увеличились на 20,1% по сравнению с предыдущим кварталом, но остались почти неизменными по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Фото: Wikipedia by IFCAR, PDM

По данным агентства "Автостат", в первом квартале 2024 года было продано 1,226 миллиона подержанных легковых автомобилей. В этот период самой продаваемой маркой стала Lada с долей 22,75%, за ней следуют Toyota (6,9%) и Kia (6,6%). Hyundai и Volkswagen заняли четвертое и пятое места с долями 6,2% и 4,7% соответственно.

В сегменте бюджетных автомобилей до 1,5 млн рублей лидирует Lada Granta (4,28%), со средней ценой 650 тысяч рублей, за ней следуют Lada Priora (3,89%, 350 тысяч рублей) и Lada 2114 Samara (2,7%, 190 тысяч рублей). В ценовом сегменте от 1,5 до 3 млн рублей лидером стала Toyota Camry (3,75%, 2,2 млн рублей), за ней следуют Kia Sportage (2,6%, 2,07 млн рублей) и Hyundai Creta (2,4%, 1,86 млн рублей). В сегменте свыше 3 млн рублей также лидирует Toyota Camry (3,34%, 3,5 млн рублей), на втором месте — BMW X5 (2,98%, 6,85 млн рублей), и замыкает тройку BMW 5-Series (2,94%, 4,3 млн рублей).