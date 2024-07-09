Покупка запчастей на маркетплейсах: скрытая угроза для вашего автомобиля

Для долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля необходимо использовать только качественные детали. Однако, покупка запчастей на маркетплейсах связана с рисками, рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в интервью "Российской газете".
На онлайн-платформах можно найти как хорошие, так и низкосортные автодетали. Платформы не имеют механизма оценки подлинности брендов или качества продукции, поэтому покупатель рискует приобрести некачественные или поддельные запчасти.
В последние годы в России увеличилось количество поддельных деталей, что усугубляет ситуацию. Плохие колодки могут снизить ресурс тормозного диска, а некачественные щетки стеклоочистителя могут поцарапать стекло и ухудшить обзор. Использование некачественных элементов подвески, таких как шаровые опоры или рулевые тяги, может привести к их разрушению при первой нагрузке.
Поддельные детали мотора и масла вызовут дорогостоящий ремонт, а запчасти тормозной системы и рулевого управления напрямую влияют на безопасность автомобиля. Эксперт рекомендует тщательно выбирать автозапчасти, чтобы избежать этих проблем.
Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими.