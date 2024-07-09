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Покупка запчастей на маркетплейсах: скрытая угроза для вашего автомобиля

Почему важно выбирать качественные запчасти для автомобиля: советы эксперта

1:18
Авто

Для долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля необходимо использовать только качественные детали. Однако, покупка запчастей на маркетплейсах связана с рисками, рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в интервью "Российской газете".

Почему важно выбирать качественные запчасти для автомобиля: советы эксперта
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, CC BY-SA 4.0

На онлайн-платформах можно найти как хорошие, так и низкосортные автодетали. Платформы не имеют механизма оценки подлинности брендов или качества продукции, поэтому покупатель рискует приобрести некачественные или поддельные запчасти.

В последние годы в России увеличилось количество поддельных деталей, что усугубляет ситуацию. Плохие колодки могут снизить ресурс тормозного диска, а некачественные щетки стеклоочистителя могут поцарапать стекло и ухудшить обзор. Использование некачественных элементов подвески, таких как шаровые опоры или рулевые тяги, может привести к их разрушению при первой нагрузке.

Поддельные детали мотора и масла вызовут дорогостоящий ремонт, а запчасти тормозной системы и рулевого управления напрямую влияют на безопасность автомобиля. Эксперт рекомендует тщательно выбирать автозапчасти, чтобы избежать этих проблем.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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