Покупка запчастей на маркетплейсах: скрытая угроза для вашего автомобиля

Почему важно выбирать качественные запчасти для автомобиля: советы эксперта

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Для долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля необходимо использовать только качественные детали. Однако, покупка запчастей на маркетплейсах связана с рисками, рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в интервью "Российской газете".

Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, CC BY-SA 4.0

На онлайн-платформах можно найти как хорошие, так и низкосортные автодетали. Платформы не имеют механизма оценки подлинности брендов или качества продукции, поэтому покупатель рискует приобрести некачественные или поддельные запчасти.

В последние годы в России увеличилось количество поддельных деталей, что усугубляет ситуацию. Плохие колодки могут снизить ресурс тормозного диска, а некачественные щетки стеклоочистителя могут поцарапать стекло и ухудшить обзор. Использование некачественных элементов подвески, таких как шаровые опоры или рулевые тяги, может привести к их разрушению при первой нагрузке.

Поддельные детали мотора и масла вызовут дорогостоящий ремонт, а запчасти тормозной системы и рулевого управления напрямую влияют на безопасность автомобиля. Эксперт рекомендует тщательно выбирать автозапчасти, чтобы избежать этих проблем.