Вы не поверите, как легко охладить раскаленную машину: советы, которые спасут ваше лето

Простые способы охладить салон машины: советы эксперта

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Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин рассказал о простых способах охлаждения перегревшейся на солнце машины. Самый эффективный метод — протереть руль и кресла чистой мокрой тряпкой, так как испаряющаяся вода быстро охлаждает поверхности. Рекомендуется избегать использования влажных салфеток для рук, так как они могут сделать руль липким.

Фото: wikipediа by The Car Spy, CC BY 2.0

После начала движения важно быстро вывести горячий воздух из машины, открыв боковые окна на несколько минут. Колодочкин также предупреждает, что резкое включение кондиционера в сильно нагретой машине может привести к растрескиванию лобового стекла из-за резкого перепада температур. Поэтому сначала дайте стеклу слегка остыть.

Эксперт советует всегда иметь в машине канистру с чистой водой для протирки рулевого колеса и кресел. Даже нагретая вода подойдет для этих целей. Кроме того, чистая машина любого цвета нагревается меньше, чем грязная, поэтому регулярная мойка также помогает в борьбе с перегревом.