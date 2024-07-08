Вы не поверите, как легко охладить раскаленную машину: советы, которые спасут ваше лето

Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин рассказал о простых способах охлаждения перегревшейся на солнце машины. Самый эффективный метод — протереть руль и кресла чистой мокрой тряпкой, так как испаряющаяся вода быстро охлаждает поверхности. Рекомендуется избегать использования влажных салфеток для рук, так как они могут сделать руль липким.
После начала движения важно быстро вывести горячий воздух из машины, открыв боковые окна на несколько минут. Колодочкин также предупреждает, что резкое включение кондиционера в сильно нагретой машине может привести к растрескиванию лобового стекла из-за резкого перепада температур. Поэтому сначала дайте стеклу слегка остыть.
Эксперт советует всегда иметь в машине канистру с чистой водой для протирки рулевого колеса и кресел. Даже нагретая вода подойдет для этих целей. Кроме того, чистая машина любого цвета нагревается меньше, чем грязная, поэтому регулярная мойка также помогает в борьбе с перегревом.
Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими.