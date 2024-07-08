Разрешения на тюнинг: что можно изменить в вашем авто по закону?

Что можно тюнинговать в автомобиле по закону: советы от ГАИ

1:06 Your browser does not support the audio element. Авто

Российские водители могут легально тюнинговать определенные части своих автомобилей, сообщает портал naavtotrasse. ru со ссылкой на источник в ГАИ. Водители могут устанавливать легкосплавные диски с отличным от заводского дизайном, но покрышки нестандартных размеров использовать нельзя. Смена оптики также недопустима, однако разрешены лампы с улучшенной светоотдачей и любые цвета для подсветки салона.

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Замена стандартного руля требует согласования с ГАИ, но его перетяжка кожей возможна при условии, что это не мешает работе подушки безопасности. Менять сиденья нельзя, но допускаются чехлы, массажеры и обогреватели. Накладки на педали можно менять без ограничений.

Разрешается модифицировать стандартную медиасистему, добавляя новый функционал. Также можно тюнинговать внутреннее пространство багажника, устанавливая коробки, ящики и фальшполы. Эти изменения должны быть в рамках закона, чтобы избежать штрафов и проблем с ГАИ.