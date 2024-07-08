Почему замена лобового стекла может стать катастрофой: распространенные ошибки водителей

Основные ошибки при замене лобового стекла: советы водителям

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При замене лобового стекла многие водители допускают серьёзные ошибки, о которых рассказал портал Quto. ru. Одной из распространенных ошибок является задержка замены до появления трещин или крупных сколов, тогда как стекло следует менять также при износе и высыхании клея. Экономия на лобовом стекле может привести к искажениям вида и авариям, поэтому лучше выбирать качественные изделия.

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Не стоит экономить и на мастере: неправильная установка потребует дополнительных ремонтов. Особое внимание следует уделить состоянию рамки лобового стекла, так как её износ может привести к некачественной установке. Хороший мастер сначала приведет в порядок место работы перед установкой стекла.

После замены важно дать клею затвердеть, что требует внимательного подхода к условиям парковки автомобиля. Игнорирование этих рекомендаций может привести к проблемам с лобовым стеклом и дополнительным затратам.