Как одно простое действие может спасти жизнь вашего ребёнка в авто

Важность знания функций задней двери вашего автомобиля

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Многие водители, получая автомобиль, редко углубляются в изучение его технической документации, где содержится информация обо всех функциях авто. Так, открыв заднюю дверь, можно заметить необычный механизм на её краю.

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Опытные автомобилисты часто уже знакомы с этим элементом и понимают его назначение. Интересно, что подобные устройства установлены на обеих задних дверях и имеют важное предназначение. Эти дополнительные механизмы предназначены для управления доступом изнутри автомобиля и обеспечивают дополнительный комфорт во время поездки.

Эти устройства — это вспомогательные блокировки замков, которые можно активировать или деактивировать с помощью обычного ключа зажигания, поворачивая его по или против часовой стрелки. Важно не использовать для этого отвертки или другие инструменты, так как механизмы сделаны из пластика и могут быть повреждены неправильными действиями.

Когда блокировка активирована, задние двери могут быть открыты только снаружи. Это предотвращает случайное открытие дверей детьми во время движения, обеспечивая безопасность маленьких пассажиров на задних сиденьях и позволяя водителю сосредоточиться на дороге.

Хотя такие блокировки предусмотрены практически во всех современных автомобилях и упоминаются в техническом описании и списке опций, не все водители о них знают. Это может вызывать путаницу, особенно когда куплен автомобиль с рук и задние двери не открываются изнутри. В таких случаях часто обращаются в сервисный центр, где за простое переключение блокировок с владельца могут взимать как за полноценный ремонт.