Большинство автовладельцев привыкло к тому, что при превышении скорости на 20 км/ч штрафы обычно не применяются. Многие водители учитывают этот неофициальный порог при отслеживании своей скорости. Однако, как сообщил представитель ГАИ, такой подход не всегда безопасен и может иметь серьёзные последствия.
В случаях превышения скорости на 20-40 км/ч водителя ожидает штраф в размере 500 рублей, который при своевременной оплате сокращается до 250 рублей. Превышение на 40-60 км/ч влечёт штраф от 1000 до 1500 рублей, а повторное нарушение увеличивает штраф до 2000-2500 рублей. Превышение от 60 до 80 км/ч может стоить водителю от 2000 до 2500 рублей, а в некоторых случаях привести к лишению прав. За превышение скорости более чем на 80 км/ч штраф составляет 5000 рублей, и водитель рискует лишиться прав, если это зафиксирует радар ГАИ.
Даже если скорость превышена на менее чем 20 км/ч, штрафа не последует, но в случае ДТП это будет учтено при рассмотрении обстоятельств. Например, если пешеход внезапно выбежит на дорогу в неположенном месте и окажется под колёсами, превышение скорости будет важным фактором при вынесении судебного решения. Если же водитель придерживался правил, наказание может быть смягчено.
При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.