Водители, осторожно: новые правила штрафов за превышение скорости могут вас удивить

Разъяснение штрафов за превышение скорости: какие последствия ждут водителей

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Большинство автовладельцев привыкло к тому, что при превышении скорости на 20 км/ч штрафы обычно не применяются. Многие водители учитывают этот неофициальный порог при отслеживании своей скорости. Однако, как сообщил представитель ГАИ, такой подход не всегда безопасен и может иметь серьёзные последствия.

Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Zdziarski, CC BY-SA 3.0

В случаях превышения скорости на 20-40 км/ч водителя ожидает штраф в размере 500 рублей, который при своевременной оплате сокращается до 250 рублей. Превышение на 40-60 км/ч влечёт штраф от 1000 до 1500 рублей, а повторное нарушение увеличивает штраф до 2000-2500 рублей. Превышение от 60 до 80 км/ч может стоить водителю от 2000 до 2500 рублей, а в некоторых случаях привести к лишению прав. За превышение скорости более чем на 80 км/ч штраф составляет 5000 рублей, и водитель рискует лишиться прав, если это зафиксирует радар ГАИ.

Даже если скорость превышена на менее чем 20 км/ч, штрафа не последует, но в случае ДТП это будет учтено при рассмотрении обстоятельств. Например, если пешеход внезапно выбежит на дорогу в неположенном месте и окажется под колёсами, превышение скорости будет важным фактором при вынесении судебного решения. Если же водитель придерживался правил, наказание может быть смягчено.