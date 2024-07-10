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Эксперт назвал основные различия между дорогим и дешёвым моторным маслом

Автоэксперт Пономарёв рассказал, от чего зависит цена моторного масла

1:44
Авто

Стоимость моторного масла определяется его качеством, которое зависит от состава и бренда производителя, пояснил технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.

Автоэксперт Пономарёв рассказал, от чего зависит цена моторного масла
Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0

Он отметил, что основным компонентом масла является базовая основа, которая может быть минеральной, полусинтетической или синтетической. Эта основа составляет около 50% стоимости продукта и напрямую влияет на срок службы масла и его характеристики.

Если базовая основа имеет низкую степень очистки и является дешевой минеральной, то срок службы такого масла будет коротким. В условиях России замену такого масла придется производить каждые 3-5 тысяч километров. После этого пробега масло теряет свои свойства, образуются шламы и нагары, что увеличивает риск поломки двигателя.

Качественное масло требует замены каждые 7-10 тысяч километров.

Помимо основы, в состав масла входят различные добавки, которые также влияют на его стоимость. Их качество, количество и правильное сочетание играют важную роль.

Однако, подчеркнул Пономарев, просто смешать качественную основу с хорошими присадками недостаточно. Сами присадки производятся на ограниченном числе заводов, поэтому многие компании закупают их у сторонних производителей и смешивают с собственной базой.

Соблюдение технологии смешивания также существенно влияет на качество масла. Любые отклонения на любом этапе производства могут ухудшить конечное качество продукта, подытожил эксперт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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