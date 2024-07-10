Эксперт назвал основные различия между дорогим и дешёвым моторным маслом

Стоимость моторного масла определяется его качеством, которое зависит от состава и бренда производителя, пояснил технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.
Он отметил, что основным компонентом масла является базовая основа, которая может быть минеральной, полусинтетической или синтетической. Эта основа составляет около 50% стоимости продукта и напрямую влияет на срок службы масла и его характеристики.
Если базовая основа имеет низкую степень очистки и является дешевой минеральной, то срок службы такого масла будет коротким. В условиях России замену такого масла придется производить каждые 3-5 тысяч километров. После этого пробега масло теряет свои свойства, образуются шламы и нагары, что увеличивает риск поломки двигателя.
Качественное масло требует замены каждые 7-10 тысяч километров.
Помимо основы, в состав масла входят различные добавки, которые также влияют на его стоимость. Их качество, количество и правильное сочетание играют важную роль.
Однако, подчеркнул Пономарев, просто смешать качественную основу с хорошими присадками недостаточно. Сами присадки производятся на ограниченном числе заводов, поэтому многие компании закупают их у сторонних производителей и смешивают с собственной базой.
Соблюдение технологии смешивания также существенно влияет на качество масла. Любые отклонения на любом этапе производства могут ухудшить конечное качество продукта, подытожил эксперт.
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