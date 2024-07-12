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Гаишники бесятся от этих аксессуаров в вашем авто — стоит ли их убрать

Поведение водителей и аксессуары авто, привлекающие внимание ГАИ

2:13
Авто

По регламенту МВД, сотрудники дорожной полиции должны сохранять спокойствие и не проявлять излишних эмоций. Однако, патрульные иногда не скрывают своё раздражение, особенно когда в автомобилях используются определённые аксессуары. На прошлой неделе эксперты выделили десять предметов, которые особенно раздражают гаишников.

Поведение водителей и аксессуары авто, привлекающие внимание ГАИ
Фото: openverse by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

В частности, обычные видеорегистраторы могут вызвать у сотрудников ГАИ желание проявить активность, так как они стараются зафиксировать любые мелочи, иногда даже грубо реагируя на съёмку. Радар-детекторы тоже не нравятся полицейским, поскольку они помогают водителям обнаруживать установленные на маршруте камеры и полицейские засады. Наклейки с провокационными или неприличными фразами на автомобилях также не вызывают восторга у патрульных, хотя их использование и не запрещено законом, если они не оскорбляют честь.

Также некоторые элементы внешнего вида автомобиля, как необычная раскраска, могут восприниматься сотрудниками дорожной полиции как вызов. Это зачастую приводит к предвзятому отношению к таким водителям. Нестандартные колёсные диски и громкие спортивные глушители также могут раздражать гаишников. Простые вещи, такие как опущенные солнцезащитные козырьки или тёмные очки, скрывающие взгляд водителя, могут также вызвать недовольство среди патрульных. Использование смартфона за рулём, безусловно, тоже привлекает внимание полиции.

В этой связи, представитель ГАИ посоветовал водителям избегать чрезмерного тюнинга, такого как спортивные глушители, яркая окраска кузова или глухая тонировка, чтобы меньше привлекать внимание полиции. Особенное внимание привлекают старые автомобили отечественного производства с опущенной подвеской или в плохом состоянии. Наличие детей без специальных кресел или непристёгнутые ремни безопасности также могут стать причиной остановки. Соблюдение правил дорожного движения и регулярная мойка автомобиля помогут избежать ненужного внимания со стороны ГАИ.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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