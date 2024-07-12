Полиция раскрыла секрет: вот как пьяных водителей вычисляют с первого взгляда

Как ГАИ определяет пьяных водителей: методы и практики

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Хотя законодательство становится всё строже, пьяные водители до сих пор встречаются на дорогах. Они часто проявляют необычное поведение и совершают заметные ошибки. Недавно представитель ГАИ рассказал о методах, с помощью которых полицейские на расстоянии выявляют пьяных водителей.

Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Патрульные обращают внимание на автомобили, которые часто меняют полосы или двигаются заметно медленнее других. Также подозрения вызывают машины с выключенной фарой. В ночном городе пьяный водитель может не заметить, включены ли его фары. Добавляется замедленная реакция: пьяные водители могут неожиданно останавливаться на перекрестках или при загорании красного света. Открытое окно в прохладную погоду также может указывать на пьяного водителя, пытающегося избавиться от запаха алкоголя или протрезветь.

Интерес полиции могут привлечь внезапные изменения скорости или попытки скрыться за другим транспортом, что часто ведет к дополнительной проверке. В процессе остановки полицейские внимательно наблюдают за поведением водителя: нервозность, трудности с ответами на простые вопросы или избегание прямого взгляда могут спровоцировать более тщательную проверку.

Следует заметить, что на дорогах всё еще встречаются патрульные, которые используют недобросовестные методы. Несмотря на то, что ГАИ активно использует системы видеофиксации, некоторые полицейские могут приписывать водителям несуществующие нарушения, такие как непропуск пешеходов на зебре, что влечет штраф в 1500 рублей.

Также распространенным является использование знака 5.21, согласно которому водители обязаны уступать дорогу всем пешеходам. В некоторых случаях, два патрульных автомобиля могут располагаться на значительном расстоянии друг от друга, а останавливая водителя, полицейские сообщают о нарушении, подтверждаемом коллегами по рации.

Штраф за серьезные нарушения, такие как выезд на встречную полосу, может составить до 5000 рублей или лишение прав до полугода. В сложной дорожной ситуации, когда полицейская машина с проблесковыми маячками требует уступить дорогу, не всегда возможно выполнить требование, что может привести к штрафу или лишению прав. Иногда, при проверке на алкоголь, могут использоваться мундштуки с нанесенной каплей алкоголя, что приводит к ложному положительному результату на алкотестере и последующему лишению прав. Важно следить, чтобы мундштук вскрывался непосредственно перед тестом.