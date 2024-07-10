Ошибки водителей, которые могут привести к отказу тормозов: важные советы от эксперта

В ГАИ призвали водителей менять тормозную жидкость даже при небольшом пробеге

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Безопасность вождения автомобиля зависит от надежности тормозной системы. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru рассказал, почему так важно своевременно менять тормозную жидкость.

Фото: freepik.com by standret, PDM

Хотя гидравлическая система тормозов кажется надежной и способной выдерживать высокое давление, при резком замедлении автомобиля суппорты сжимают диски так сильно, что колодки нагреваются до высоких температур.

Это тепло передается к рабочей жидкости в тормозной системе, которая из-за своих физических свойств может закипеть, создавая серьезные проблемы при экстремальных нагрузках.

Существует множество типов тормозных жидкостей, каждая из которых предназначена для определенных условий эксплуатации и имеет свои уникальные характеристики.

Например, тормозная жидкость стандарта ДОТ-3, изготовленная из полиэфира и полиэтиленгликоля, используется в старых автомобилях с барабанными тормозами. Она выдерживает температуру до 150 градусов Цельсия и плохо справляется с перегревом, поэтому не рекомендуется для динамичного вождения.

Жидкость ДОТ-4 дополнена химическими присадками, улучшая ее температурную стойкость до 200 градусов.

Тормозные жидкости на основе спирта обладают высокой эффективностью передачи усилия, но они могут абсорбировать воду из окружающей среды. Этот процесс ухудшает работу тормозной системы, особенно после двух лет эксплуатации. Даже небольшое количество воды (2-3%) в жидкости снижает ее температуру кипения на 30-50 градусов.

Это опасно, так как водяные пары могут образовываться в системе при высоком давлении, создавая пузырьки, которые не передают давление эффективно.

При нажатии на педаль тормоза она может "проваливаться", снижая эффективность замедления автомобиля и увеличивая тормозной путь. Чтобы избежать таких ситуаций, производители рекомендуют менять тормозную жидкость каждые два года, даже при небольшом пробеге.

Это помогает сохранить высокие эксплуатационные характеристики тормозной системы.