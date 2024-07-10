Врач объяснил, чем можно заболеть из-за кондиционера в автомобиле

Врач Лесков: резкое охлаждение тела приводит к активизации имеющихся инфекций

Лето — это время отпусков, путешествий и, конечно же, изнуряющей жары. В таких условиях кондиционер в автомобиле становится не просто удобством, а настоящей необходимостью. Однако, как и любое техническое устройство, кондиционер требует правильного использования. В противном случае, вместо долгожданной прохлады можно получить простуду или обострение хронических заболеваний.

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В интервью "Газете.Ru" врач-отоларинголог Иван Лесков развеял несколько мифов о вреде кондиционеров. Он отметил, что сам кондиционер не вызывает болезни, так как поддерживает комфортную для организма температуру — 18-22°С. Опасность заключается в резком перепаде температур: выходя из раскаленной машины на улицу или наоборот, мы подвергаем организм стрессу

. В этот момент могут активизироваться "дремлющие" инфекции, которые в других условиях не проявили бы себя.

Существует распространенный миф, что кондиционер вызывает воспаление тройничного нерва. Лесков пояснил, что на самом деле неврит чаще всего вызван запущенным состоянием полости рта. Если зубы здоровы и гигиена соблюдена, опасаться "продувания" лица под кондиционером не стоит.

Аналогичная ситуация с ангиной. Резкий поток холодного воздуха сам по себе не вызывает заболевание, но если у человека уже есть хронический тонзиллит или гайморит, кондиционер может спровоцировать обострение.

Особое внимание врач уделил наружным отитам. По его словам, "хронического" отита не существует — летние воспаления чаще всего связаны с попаданием грязной воды в уши во время купания. Поэтому после водных процедур важно тщательно просушить уши и голову, прежде чем садиться в машину с кондиционером.

Врач-терапевт Валеева также дала несколько рекомендаций по использованию кондиционера в жару:

Проветривайте салон перед включением кондиционера, чтобы избежать резкого перепада температур.

Не направляйте поток холодного воздуха прямо на себя.

Регулярно меняйте салонный фильтр, так как он накапливает пыль и бактерии, которые могут вызвать аллергию и респираторные заболевания.