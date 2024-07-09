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Сколько километров проедет автомобиль после появления индикатора низкого уровня топлива

После включения лампы низкого уровня горючего в баке ещё остаётся 15% объема

2:29
Авто

Когда на приборной панели автомобиля загорается контрольная лампа низкого уровня топлива, это всегда вызывает у водителя некоторое беспокойство. Сразу возникает вопрос: сколько еще километров можно проехать до дозаправки? Давайте разберемся в этом подробнее.

После включения лампы низкого уровня горючего в баке ещё остаётся 15% объема
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Загоревшийся индикатор низкого уровня топлива не означает, что автомобиль тут же остановится. В баке остается определенный запас горючего, который позволяет проехать некоторое расстояние до ближайшей заправочной станции. Обычно этот запас составляет от 10 до 15% объема топливного бака.

Однозначного ответа на вопрос о том, сколько именно километров сможет проехать машина после включения контрольной лампы, не существует. Это зависит от нескольких факторов:

  • Конкретная модель автомобиля: разные автомобили имеют разные объемы топливных баков и уровни расхода топлива.
  • Условия езды: городская езда с частыми остановками и разгонами потребляет больше топлива, чем движение по трассе.
  • Манера вождения: агрессивное вождение с резкими ускорениями и торможениями также увеличивает расход топлива.

Первое, что нужно сделать, — это заглянуть в руководство по эксплуатации автомобиля. В нем обычно указано, сколько километров можно проехать на остатке топлива после загорания контрольной лампы. Если у вас есть бортовой компьютер, он может предупредить о низком уровне топлива и показать, сколько еще километров можно проехать до заправки.

Если таких данных нет, можно сделать примерные расчеты. Как правило, в резерве остается от 10 до 15% объема топливного бака, что в большинстве случаев составляет 7-8 литров топлива. Конечно, этот остаток зависит от конкретного автомобиля и объема его топливного бака.

Например, включение индикатора топлива в небольших городских моделях А-класса означает, что в баке остается около 4 литров топлива. Аналогичный сигнал в популярных моделях B-класса означает, что в баке около 6-7 литров топлива. В больших кроссоверах и внедорожниках этот показатель может достигать 12-14 литров.

В среднем, автомобиль может проехать от 50 до 100 километров на остатке топлива после загорания контрольной лампы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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