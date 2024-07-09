Названы четыре премиум-кроссовера по цене Lada Vesta

Автоэксперт Виноградов назвал четыре премиум-кроссовера за 2,5 млн рублей

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За 2,5 млн рублей на российском рынке можно приобрести подержанные премиум-кроссоверы, такие как BMW X3, Volvo XC60, Lexus RX350 и Land Rover Discovery Sport. Об этом сообщил эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов.

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В этой ценовой категории можно найти BMW X3 2016 или 2017 года выпуска с бензиновым двигателем 2.0 мощностью 184 или 245 л. с. У таких автомобилей после 150 тыс. км пробега требуется замена цепи привода масляного насоса, а масло в раздаточной коробке необходимо менять каждые 50 тыс. км.

Lexus RX350 2012-2013 годов выпуска с двигателем V6 мощностью 277 л. с. также доступен в этом бюджете. Ходовая часть этих автомобилей требует обслуживания и ремонта каждые 100-150 тыс. км.

Volvo XC60 первого поколения 2016-2017 годов выпуска с надежным пятицилиндровым дизелем тоже можно приобрести за 2,5 млн рублей. Однако стоит учитывать возможность течи теплообменника АКП и необходимость проверки коробки на наличие ударов при переключениях.

Также в этом бюджете можно найти Land Rover Discovery Sport 2015-2016 годов выпуска с бензиновым или дизельным двигателем на вторичном рынке.