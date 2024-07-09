Простые трюки, которые мгновенно охладят ваш раскалённый автомобиль

Эксперт издания "За рулем" Михаил Колодочкин напомнил о простейших способах охлаждения раскаленного на солнце автомобиля. В своем материале он подчеркивает, что перегретые руль и сиденья легче всего охладить, протерев их чистой влажной тряпкой: испаряющаяся вода быстро снизит их температуру. При этом он не рекомендует использовать влажные салфетки для рук, так как они могут сделать руль липким.
Михаил Колодочкин, эксперт "За рулем", дает следующие советы:
Эксперт также предлагает всегда иметь при себе пятилитровую канистру с чистой водой. Даже если вода нагреется в машине, она пригодится для протирки руля, сидений и собственного лица.
Кроме того, в жаркую погоду важно периодически освежать себя водой. Наконец, специалист отметил, что чистый автомобиль любого цвета нагревается меньше, чем грязный.
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