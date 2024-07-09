Простые трюки, которые мгновенно охладят ваш раскалённый автомобиль

Автоэксперт Колодочкин перечислил простые способы быстро охладить салон автомобиля

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Эксперт издания "За рулем" Михаил Колодочкин напомнил о простейших способах охлаждения раскаленного на солнце автомобиля. В своем материале он подчеркивает, что перегретые руль и сиденья легче всего охладить, протерев их чистой влажной тряпкой: испаряющаяся вода быстро снизит их температуру. При этом он не рекомендует использовать влажные салфетки для рук, так как они могут сделать руль липким.

Фото: wikipedia by Wil Stewart, PDM

Михаил Колодочкин, эксперт "За рулем", дает следующие советы:

Сразу после начала движения следует постараться быстро удалить горячий воздух из салона, для чего можно открыть боковые окна хотя бы на несколько минут. Некоторые советуют открывать окна по диагонали, считая, что это ускоряет вентиляцию. Хотя это не всегда удобно, особенно если электропривод есть только на передних дверях.

Включение кондиционера в сильно нагретом автомобиле иногда может привести к растрескиванию лобового стекла из-за резкого перепада температур. Поэтому не стоит направлять холодный поток воздуха сразу на стекло — дайте ему сначала немного остыть.

Не рекомендуется включать кондиционер на полную мощность, так как это может привести к простуде.

Эксперт также предлагает всегда иметь при себе пятилитровую канистру с чистой водой. Даже если вода нагреется в машине, она пригодится для протирки руля, сидений и собственного лица.

Кроме того, в жаркую погоду важно периодически освежать себя водой. Наконец, специалист отметил, что чистый автомобиль любого цвета нагревается меньше, чем грязный.