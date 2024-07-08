Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему стоит включить ретинол в свой уход за кожей: советы эксперта
Популярные российские туристические направления у мужчин и женщин
Ветеринары рассказали, как понять, что собака болеет
Обнаружено негативное влияние интернет-зависимости на мозг детей и подростков
Nature Neuroscience: для регенерации клеток мозга необходим белок Инь Ян 1
Риелтор Зайцев предупредил арендаторов о проблемах со съёмом жилья
Капитан сборной Испании выражает недовольство отношением к нему на родине
Три эффективных способа борьбы с муравьями на даче
Как вечерние перекусы влияют на ваш сон и вес
Полицейский не смог выписать штраф беспилотному такси

Беспилотное такси из-за отсутствия водителя не смогли оштрафовать

1:04
Авто

Обычно возможность получения штрафов или лишения прав держит водителей в узде, но что делать, когда в авто нет человека , которого можно привлечь к ответственности? Именно с такой дилеммой столкнулся полицейский в Фениксе, остановивший роботакси Waymo.

Беспилотное такси из-за отсутствия водителя не смогли оштрафовать
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info

По информации, полученной от carscoops. com, автономный автомобиль Jaguar выехал на встречную полосу движения — опасный маневр, который мог привести к серьезным последствиям. На видеозаписях с камер наблюдения видно, как полицейский общается с оператором службы поддержки водителей Waymo через автомобильную телекоммуникационную систему, объясняя произошедшее.

Полицейский рассказал, что автомобиль Waymo совершил нарушение на участке дороги, где идет строительство, и продолжил движение через перекресток, несмотря на сигналы полицейского остановиться. Однако инцидент завершился без последующих действий, поскольку, как отметил офицер, "невозможно выписать штраф роботакси".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Секрет обильного урожая помидоров прост: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им томаты

Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.

Борная кислота стимулирует рост и развитие помидоров
Почему мельчает клубника — устраните всего 3 проблемы
Сделайте свою клубнику снова крупной: три проверенных способа
Мокрица не даёт покоя в саду? Узнайте, как победить этот сорняк без изнурительной прополки
Как сделать окна стильными без классических штор и тюля
Группировка войск "Север" начала применять новую РЛС "Ирбис" Дмитрий Плотников Премьер Польши Туск озвучил "логичное" намерение сбивать российские ракеты Любовь Степушова "Дедовщина" в николаевские времена закалила будущих оракулов России Сергей Лебедев
Пожелтели фары вашего авто? Вот простой и недорогой способ их восстановить
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Юлия Барановская рассказала, куда отправилась отдыхать: "Пять дней почти без связи"
Юлия Барановская рассказала, куда отправилась отдыхать: "Пять дней почти без связи"
Последние материалы
Популярные российские туристические направления у мужчин и женщин
Ветеринары рассказали, как понять, что собака болеет
Группировка войск "Север" начала применять новую РЛС "Ирбис"
Обнаружено негативное влияние интернет-зависимости на мозг детей и подростков
Премьер Польши Туск озвучил "логичное" намерение сбивать российские ракеты
Nature Neuroscience: для регенерации клеток мозга необходим белок Инь Ян 1
Риелтор Зайцев предупредил арендаторов о проблемах со съёмом жилья
Капитан сборной Испании выражает недовольство отношением к нему на родине
Три эффективных способа борьбы с муравьями на даче
Как вечерние перекусы влияют на ваш сон и вес
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников