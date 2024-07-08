Полицейский не смог выписать штраф беспилотному такси

Беспилотное такси из-за отсутствия водителя не смогли оштрафовать

1:04 Your browser does not support the audio element. Авто

Обычно возможность получения штрафов или лишения прав держит водителей в узде, но что делать, когда в авто нет человека , которого можно привлечь к ответственности? Именно с такой дилеммой столкнулся полицейский в Фениксе, остановивший роботакси Waymo.

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По информации, полученной от carscoops. com, автономный автомобиль Jaguar выехал на встречную полосу движения — опасный маневр, который мог привести к серьезным последствиям. На видеозаписях с камер наблюдения видно, как полицейский общается с оператором службы поддержки водителей Waymo через автомобильную телекоммуникационную систему, объясняя произошедшее.

Полицейский рассказал, что автомобиль Waymo совершил нарушение на участке дороги, где идет строительство, и продолжил движение через перекресток, несмотря на сигналы полицейского остановиться. Однако инцидент завершился без последующих действий, поскольку, как отметил офицер, "невозможно выписать штраф роботакси".