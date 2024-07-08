Владелец BMW вышел победителем после победы в судебном процессе против автопроизводителя

Владелец BMW получил $1,9 миллиона в качестве компенсации за отрубленный палец

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После восьмилетнего судебного процесса против компании BMW, присяжные признали автопроизводителя виновным, хотя дефектов в двери не было обнаружено, пишет Carsweek.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Несмотря на утверждения BMW о безопасности автомобиля, владелец X5 2013 года оказался победителем в этом споре. Инженер-программист Годвин Боатенг, потерявший часть пальца из-за неисправной двери, подал в суд на компанию, требуя компенсацию в $3 миллиона.

BMW провела свое расследование и пришла к выводу, что проблем с дверью нет. Компания утверждает, что предупреждения о возможных опасностях при использовании дверей были предоставлены в руководстве пользователя. Дело было передано в суд, владелец X5 успешно выиграл процесс: получил компенсацию в размере $1,9 миллиона.