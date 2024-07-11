Этот простой трюк поможет вам выбрать идеальные шины

Как проверить качество шин перед покупкой

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Каждому водителю когда-то приходится выбирать автомобильные шины, и это может быть не так просто, как кажется. В магазинах можно найти как новые шины, так и заказать их через транспортные компании. Однако не все продавцы предлагают качественный товар, поэтому каждый автовладелец должен уметь отличить хорошие шины от плохих.

Фото: wikipediа by Morio, CC BY-SA 3.0

Сегодня отличить оригинальные шины от контрафактных не так легко, так как уровень подделок значительно возрос. Некоторые подделки по качеству не уступают оригиналам. В то же время, существуют плохие шины, которые не обеспечивают безопасность на дороге, и их можно отличить от качественных.

При выборе шин стоит обратить внимание на технологические отверстия на поверхности шины, через которые вытекает избыток резины во время производства. Эти отверстия оставляют тонкие волоски на шине. Если волосок легко отрывается при слабом натяжении, это может свидетельствовать о низком качестве резины.

Качественные шины, произведенные с соблюдением технологических стандартов, имеют упругие волоски, которые не отрываются при небольшом усилии. Проверять такие детали стоит вне магазина, чтобы исключить предположения о намеренном повреждении продавцом.

Кроме того, на шинах всегда указываются маркировки, год и номер партии производства, что позволяет определить их возраст и происхождение. Рекомендуется выбирать свежие шины, так как с годами они могут потерять свои эксплуатационные свойства.

Все эти рекомендации помогут автовладельцам сделать осознанный выбор и приобрести качественные шины, обеспечивающие безопасность и комфортное вождение.