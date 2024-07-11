Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дочь Юлии Началовой Вера поступила на курс Александра Михайлова во ВГИКе
Как понять, что собака вас не уважает: 7 тревожных сигналов от вашего питомца
Как правильно сочетать золото и серебро в одном образе: советы стилиста
Программист из Германии запустил DOOM на мастурбаторе
В России ввели новый налог для туристов
Создан сплав из кремния, германия и олова для утилизации избытка тепла в электронике
Елена Ханга заступилась за любовниц, которых винят в развале брака
Певец Натан признался, что ему предлагали 250 тысяч рублей за ночь в Воронеже
Польские власти ужесточили правила в отношении въезда грузовиков из Белоруссии
Этот простой трюк поможет вам выбрать идеальные шины

Как проверить качество шин перед покупкой

1:48
Авто

Каждому водителю когда-то приходится выбирать автомобильные шины, и это может быть не так просто, как кажется. В магазинах можно найти как новые шины, так и заказать их через транспортные компании. Однако не все продавцы предлагают качественный товар, поэтому каждый автовладелец должен уметь отличить хорошие шины от плохих.

Как проверить качество шин перед покупкой
Фото: wikipediа by Morio, CC BY-SA 3.0

Сегодня отличить оригинальные шины от контрафактных не так легко, так как уровень подделок значительно возрос. Некоторые подделки по качеству не уступают оригиналам. В то же время, существуют плохие шины, которые не обеспечивают безопасность на дороге, и их можно отличить от качественных.

При выборе шин стоит обратить внимание на технологические отверстия на поверхности шины, через которые вытекает избыток резины во время производства. Эти отверстия оставляют тонкие волоски на шине. Если волосок легко отрывается при слабом натяжении, это может свидетельствовать о низком качестве резины.

Качественные шины, произведенные с соблюдением технологических стандартов, имеют упругие волоски, которые не отрываются при небольшом усилии. Проверять такие детали стоит вне магазина, чтобы исключить предположения о намеренном повреждении продавцом.

Кроме того, на шинах всегда указываются маркировки, год и номер партии производства, что позволяет определить их возраст и происхождение. Рекомендуется выбирать свежие шины, так как с годами они могут потерять свои эксплуатационные свойства.

Все эти рекомендации помогут автовладельцам сделать осознанный выбор и приобрести качественные шины, обеспечивающие безопасность и комфортное вождение.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Волочкова рассказала, как провела время с приехавшей к ней в гости дочкой Ариадной

Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.

Волочкова рассказала, что к ней в гости приехала дочка Ариадна
Идеальная почва для голубики: как создать и поддерживать нужную кислотность
По "бабушкиному методу": как подкислить почву для голубики за 5 минут
Петросян с женой и сыном отправились в путешествие: "Ваган ждал этого дня несколько месяцев!"
Россия создала новый дальний БПЛА-разведчик, наводящий "Искандеры" и невидимый для ПВО
Декларация саммита НАТО упомянула Россию и Украину более 100 раз Дмитрий Плотников США разместят в Германии "Томагавки", способные нести ядерный заряд Любовь Степушова
Как проехать там, где нельзя? Вот как вы можете легально проигнорировать знак "Движение запрещено"
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
Боевая авиация России изменила тактику нанесения ударов ракетами по территории Украины
Боевая авиация России изменила тактику нанесения ударов ракетами по территории Украины
Последние материалы
Специалист по выживанию назвал опасные ошибки россиян на пляжах
Магнитные бури увеличивают риск инфарктов и инсультов, предупредил профессор Ахмедов
Дети Анджелины Джоли не могут простить Брэд Питта за насилие
Тренды лета 2024: альтернатива белой футболке
В Госдуме обсудят обязательное страхование курьеров на электросамокатах
Врачи рассказали, как бегать и не повредить колени
Российские угольные компании теряют прибыль
Stavropol.media: греческий йогурт можно есть на ночь
Освежающий и натуральный фруктово-ягодный чай
Купальники и типы фигур: как выбрать лучший вариант
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников