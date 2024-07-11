Мошенники используют этот простой трюк, чтобы вытащить деньги из вашего кармана

Naavtotrasse: интервью с представителем ГАИ — какие актуальные методы мошенничества

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В нашей стране дорожные аферы — не редкость, особенно мошенники охотятся за новичками или неопытными водителями. Представитель ГАИ в интервью для сайта naavtotrasse. ru рассказал о схеме, которую мошенники уже не используют в больших городах из-за высокого полицейского присутствия, но которая начала распространяться по регионам.

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Суть мошенничества заключается в том, что злоумышленники заранее выбирают жертву, оценивая поведение водителей на дороге. Они ищут неопытных водителей, которые не знакомы с техническими аспектами своего автомобиля, чтобы легче ввести их в заблуждение, указывая на несуществующие поломки.

Некоторые аферисты даже заблаговременно могут засунуть в выхлопную трубу органические материалы, чтобы убедить в наличии проблемы. Как правило, один из злоумышленников на дороге начинает указывать водителю на дым из выхлопной трубы и предлагает остановиться, чтобы проверить, что не так.

Злоумышленники изучают машину, инсценируя осмотр, а затем предлагают поехать в "надежный" сервис, где якобы работают их знакомые, обещая скидки на ремонт. Если водитель соглашается, особенно на длинной поездке, где нельзя продолжать движение с неполадками, его могут ждать счета на сумму от 50 до 100 тысяч рублей и более, включая "скидку".

Такие аферисты обычно выбирают водителей на более дорогих машинах, предполагая наличие у них денежных средств. Водители на менее престижных авто, как "Жигули", реже становятся объектом внимания, даже если у их автомобиля есть явные неполадки.

Обман обычно вскрывается, когда автомобилист обращается в настоящий сервис для регулярного обслуживания. Мастер проверяет все системы и узлы, и выявляет отсутствие реальных проблем, которые указывали мошенники. В таких случаях привлечь злоумышленников к ответственности уже невозможно, так как они могут утверждать, что другой специалист неправильно оценил ситуацию из-за недостатка опыта или квалификации.