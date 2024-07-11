Kia делает невозможное: новые функции Soul, о которых вы мечтали

Kia обновила модель Soul на 2025 год: подробности о нововведениях

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Kia представила обновленную версию своего кроссовера Soul. После модернизации, стоимость модели на американском рынке увеличилась на 100 долларов. Теперь цена базовой комплектации Kia Soul 2025 года составляет 20 290 долларов, что приблизительно равно 1,79 миллиона рублей.

Фото: wikipediа by Matti Blume, CC BY-SA 4.0

Внешне автомобиль остался прежним, сохраняя характерные особенности: большой воздухозаборник с оригинальным узором, узкие фары, соединенные тонкой полосой радиаторной решетки, L-образные декоративные элементы на переднем бампере и продолговатые задние фонари. Интерьер кроссовера также не претерпел изменений, следовательно, повышение цены соответствует уровню инфляции.

Стандартная комплектация Soul включает в себя 16-дюймовые колесные диски, двухлитровый двигатель, 8-дюймовый сенсорный экран и другие опции. С увеличением стоимости комплектаций добавляются улучшения, такие как тачскрин на 10,25 дюйма, электропривод водительского кресла, подогрев передних сидений и дополнительные функции безопасности, включая контроль за вниманием водителя, систему предупреждения о столкновениях, обнаружение пешеходов и поддержание автомобиля в полосе движения.

Новая комплектация также предлагает эксклюзивные 18-дюймовые колесные диски, премиальную аудиосистему, оригинальную отделку нижней части кузова, двухцветную крышу и тканевую обивку сидений.