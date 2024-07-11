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Не верьте мифам о кофе: вот что действительно поможет вам взбодриться

Безопасное вождение: как избежать усталости без кофеина

1:08
Авто

Представьте, что вы проснулись рано утром для дальней дороги, но чувствуете, что недостаточно отдохнули. Как можно быстро взбодриться? Многие сразу думают о кофе.

Безопасное вождение: как избежать усталости без кофеина
Фото: unsplash.com by Росс Варретт, PDM

Хотя это популярный выбор, он не идеален. Некоторые водители для ночных поездок предпочитают энергетические напитки. Однако энергетики могут быть рискованным выбором, так как они могут спровоцировать повышение артериального давления и учащенное сердцебиение, что усложнит управление автомобилем.

Идеальный напиток для борьбы с усталостью

Лучше всего перед поездкой выпить воду с лимоном. Лимонный сок богат полезными компонентами, которые помогают снять усталость. После такого напитка вы не почувствуете усталости. Преимущество воды с лимоном в том, что она не содержит кофеина, избегая таким образом риска тахикардии и тревоги.

Важно помнить: если после лимонного сока вы все еще чувствуете сонливость, лучше отложить поездку. Излишняя усталость — серьезный повод не садиться за руль.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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