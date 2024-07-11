Не верьте мифам о кофе: вот что действительно поможет вам взбодриться

Представьте, что вы проснулись рано утром для дальней дороги, но чувствуете, что недостаточно отдохнули. Как можно быстро взбодриться? Многие сразу думают о кофе.
Хотя это популярный выбор, он не идеален. Некоторые водители для ночных поездок предпочитают энергетические напитки. Однако энергетики могут быть рискованным выбором, так как они могут спровоцировать повышение артериального давления и учащенное сердцебиение, что усложнит управление автомобилем.
Идеальный напиток для борьбы с усталостью
Лучше всего перед поездкой выпить воду с лимоном. Лимонный сок богат полезными компонентами, которые помогают снять усталость. После такого напитка вы не почувствуете усталости. Преимущество воды с лимоном в том, что она не содержит кофеина, избегая таким образом риска тахикардии и тревоги.
Важно помнить: если после лимонного сока вы все еще чувствуете сонливость, лучше отложить поездку. Излишняя усталость — серьезный повод не садиться за руль.
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