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Эти советы помогут от укачиваний во время поездки по серпантину

Как избежать головокружения и заложенности в ушах во время поездки по серпантину?

1:42
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Во время непривычного передвижения по высокогорному серпантину (трассы при спуске к Сочи, в Абхазии, в Грузии и т.д.), мозг получает множество сигналов, которые помогают ему определить движение и ориентацию головы в пространстве.

Как избежать головокружения и заложенности в ушах во время поездки по серпантину?
Фото: flickr.com by Land Rover MENA, CC BY 2.0

Рецепторы вестибулярного аппарата и зрительные рецепторы играют ключевую роль в этом процессе, передавая информацию о нашем передвижении в мозг. Однако, если эти сигналы не согласуются, это может привести к укачиванию.

Страдают от укачиваний около 30% людей. Этот синдром называют кинетозом, или болезнью передвижения. Она может быть разной: автомобильной, морской, воздушной, связанной с аттракционами и даже лифтом.

Чтобы избежать укачивания, рекомендуется соблюдать следующие меры:

  • Выбирать место в транспорте, где у вас будет меньше качать, например, садиться на переднее сиденье в автомобиле для уменьшения амплитуды качания.
  • Делать регулярные остановки и прогулки на свежем воздухе.
  • Закрывать глаза и сосредоточиться на дыхании.
  • Следить взглядом за неподвижными объектами во время поездки, вместо того чтобы смотреть на движущиеся объекты.
  • Ограничить чтение и использование электронных устройств во время передвижения.

Сегодня разработаны специальные препараты от укачиваний (их можно принять перед поездкой по горному серпантину). Перед применением обязательно проконсультироваться со специалистом.

Если укачивание становится постоянным и не проходит, следует обратиться к врачу для получения дополнительной консультации и рекомендаций.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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