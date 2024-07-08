Эти советы помогут от укачиваний во время поездки по серпантину

Во время непривычного передвижения по высокогорному серпантину (трассы при спуске к Сочи, в Абхазии, в Грузии и т.д.), мозг получает множество сигналов, которые помогают ему определить движение и ориентацию головы в пространстве.
Рецепторы вестибулярного аппарата и зрительные рецепторы играют ключевую роль в этом процессе, передавая информацию о нашем передвижении в мозг. Однако, если эти сигналы не согласуются, это может привести к укачиванию.
Страдают от укачиваний около 30% людей. Этот синдром называют кинетозом, или болезнью передвижения. Она может быть разной: автомобильной, морской, воздушной, связанной с аттракционами и даже лифтом.
Чтобы избежать укачивания, рекомендуется соблюдать следующие меры:
Сегодня разработаны специальные препараты от укачиваний (их можно принять перед поездкой по горному серпантину). Перед применением обязательно проконсультироваться со специалистом.
Если укачивание становится постоянным и не проходит, следует обратиться к врачу для получения дополнительной консультации и рекомендаций.
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