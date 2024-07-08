Стало известно, какие китайские авто сэкономят вам тысячи на сервисе и какие опустошат ваш кошелёк

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Эксперты назвали самые дорогие и дешёвые китайские автомобили в обслуживании в РФ

1:19
Авто

Сеть автосервисов Fit Service провела исследование по обслуживанию китайских автомобилей в России и выявила, какие бренды являются самыми дорогими и дешевыми в обслуживании.

Эксперты назвали самые дорогие и дешёвые китайские автомобили в обслуживании в РФ
Фото: Wikipedia by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0

Анализ данных 24 000 китайских машин за последние пять месяцев показал, что самым экономичным в обслуживании является Haval, средний чек на который составил 6 808 рублей, что на 51% меньше по сравнению с 2023 годом. Далее следуют Chery (6 948 рублей) и Geely (7 089 рублей).

Самыми дорогими в обслуживании оказались бренды Lifan и Great Wall. В то же время, по количеству обращений в сервисные центры лидируют Chery, Geely и Haval. Причем Chery и Geely показали значительный рост обращений на 29% и 35% соответственно. Haval был назван прорывом года, так как спрос на его обслуживание вырос на 95%.

Наибольшее количество запросов на обслуживание получили модели Chery Tiggo, Lifan X60, Haval F7, Geely Emgrand EC7 и Geely Coolray.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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