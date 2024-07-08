Смешивание тормозных жидкостей не разрушает ваш автомобиль: правда от эксперта

Эксперт развеял мифы о смешивании тормозных жидкостей: что нужно знать водителям

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Многие водители опасаются, что смешивание тормозных жидкостей может привести к поломке автомобиля, но это не соответствует действительности, поясняет эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин. Он сравнивает ситуацию с моторными маслами: более современные тормозные жидкости можно использовать в старых системах, но наоборот делать нежелательно. Тормозные жидкости на одной основе, такие как DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1, можно смешивать между собой без вреда.

Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, CC BY-SA 4.0

Ревин также напоминает, что DOT 3 не рекомендуется использовать при экстремально низких температурах или в высокогорье, где предпочтительнее применять более высокотемпературные жидкости. Эти жидкости лучше подходят для скоростных автомобилей, жаркого климата и горной местности.

Единственным исключением являются тормозные жидкости DOT 5, изготовленные на силиконовой основе, которые смешивать с другими нельзя.