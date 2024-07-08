Топ-5 иномарок, на которые россияне тратят миллиарды

Вторичный рынок автозапчастей для иномарок в России достиг 21 млрд долларов

1:22 Your browser does not support the audio element. Авто

Аналитическое агентство "Автостат" установило, что объем вторичного рынка запчастей для иномарок в России в 2023 году составил 21 миллиард долларов. На начало 2024 года в стране насчитывалось 46,36 миллионов легковых автомобилей, из которых 31,13 миллионов были иномарками. Анализ показал, что 53,9% от общего объема затрат на запчасти приходилось на пять брендов: Toyota, Kia, Hyundai, Nissan и Renault.

Фото: Wikipedia by M 93

Наибольшие расходы пришлись на автомобили японской марки Toyota, на которую было потрачено 14,5% (почти одну седьмую часть) от общего рынка. Далее следуют корейские бренды KIA и Hyundai с долями в 9% и 8,6% соответственно. Японский Nissan занял четвертое место с 7,5%, а французский Renault — пятое с 6,5%.

Эти данные отражают реальную потребность российского рынка в запасных частях для поддержания автомобилей в исправном состоянии в нормальных экономических условиях, без учета временных и сезонных колебаний спроса.