Этот простой трюк сэкономит вам часы при удалении наклеек с автомобиля

Как быстро и эффективно удалить старые наклейки с лобового стекла автомобиля

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С наступлением лета и предстоящими поездками по европейским дорогам, водителям следует подготовить свои автомобили, в том числе удалить старые наклейки с лобового стекла.

Фото: Wikipedia by Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0

Старые и засохшие наклейки могут представлять собой настоящую проблему, но с правильными инструментами и методами их можно быстро и эффективно удалить. Для этого понадобятся тонкое пластиковое лезвие или скальпель, фен, растворитель, бензин или жидкость для снятия лака и несколько чистых тряпок.

Процесс удаления включает подогрев наклейки феном, что делает её мягче и легче для поддевания пластиковой скребкой или кредитной картой. Если наклейка все еще трудно удаляется, стекло следует прогреть еще раз.

После удаления наклейки на стекле могут остаться следы клея, которые можно удалить, протерев спиртом или жидкостью для снятия лака. Работать лучше в тени, чтобы клей не высыхал слишком быстро, и проявлять терпение, поскольку удаление старой наклейки может занять время.

Для упрощения процесса можно использовать специализированные средства для удаления клея, доступные в магазинах автозапчастей. Чтобы в будущем избежать подобных проблем, рекомендуется использовать защитные средства для стекол, предотвращающие прилипание грязи и клея.