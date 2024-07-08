Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Страдавший туберкулёзом костей Золотухин сплясал на выпускном "Яблочко"
Добавки в ванну для похудения и улучшения здоровья: что выбрать?
Вторичный рынок автозапчастей для иномарок в России достиг 21 млрд долларов
ScienceDaily: Восточная и Западная Антарктида по-разному реагируют на потепление
Марго Робби ожидает пополнение в семье
Как вкусно пожарить на сковороде сырые пельмени
Что стоит учесть при выборе домашнего питомца?
Рядом с помидорами нужно сажать базилик и чеснок
Касаткина: для меня это будет неправильно — играть на Олимпиаде
Этот простой трюк сэкономит вам часы при удалении наклеек с автомобиля

Как быстро и эффективно удалить старые наклейки с лобового стекла автомобиля

1:24
Авто

С наступлением лета и предстоящими поездками по европейским дорогам, водителям следует подготовить свои автомобили, в том числе удалить старые наклейки с лобового стекла.

Как быстро и эффективно удалить старые наклейки с лобового стекла автомобиля
Фото: Wikipedia by Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0

Старые и засохшие наклейки могут представлять собой настоящую проблему, но с правильными инструментами и методами их можно быстро и эффективно удалить. Для этого понадобятся тонкое пластиковое лезвие или скальпель, фен, растворитель, бензин или жидкость для снятия лака и несколько чистых тряпок.

Процесс удаления включает подогрев наклейки феном, что делает её мягче и легче для поддевания пластиковой скребкой или кредитной картой. Если наклейка все еще трудно удаляется, стекло следует прогреть еще раз.

После удаления наклейки на стекле могут остаться следы клея, которые можно удалить, протерев спиртом или жидкостью для снятия лака. Работать лучше в тени, чтобы клей не высыхал слишком быстро, и проявлять терпение, поскольку удаление старой наклейки может занять время.

Для упрощения процесса можно использовать специализированные средства для удаления клея, доступные в магазинах автозапчастей. Чтобы в будущем избежать подобных проблем, рекомендуется использовать защитные средства для стекол, предотвращающие прилипание грязи и клея.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Сделайте свою клубнику снова крупной: три проверенных способа

Многие садоводы замечают, что со временем ягоды клубники становятся мельче, и необходимо срочно принять меры.

Почему мельчает клубника — устраните всего 3 проблемы
Борная кислота стимулирует рост и развитие помидоров
Секрет обильного урожая помидоров прост: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им томаты
Пожелтели фары вашего авто? Вот простой и недорогой способ их восстановить
Мокрица не даёт покоя в саду? Узнайте, как победить этот сорняк без изнурительной прополки
Российские войска ведут бои в Нью-Йорке, в Волчанске заняты многоэтажки Дмитрий Плотников "Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Как сделать окна стильными без классических штор и тюля
Почему дорогое моторное масло лучше? Эксперт раскрыл все секреты
Сводка с фронта: под Херсоном боевики плывут через Днепр, чтобы сдаться, ВС РФ вошли в Песчаное
Сводка с фронта: под Херсоном боевики плывут через Днепр, чтобы сдаться, ВС РФ вошли в Песчаное
Последние материалы
Вторичный рынок автозапчастей для иномарок в России достиг 21 млрд долларов
Как быстро и эффективно удалить старые наклейки с лобового стекла автомобиля
ScienceDaily: Восточная и Западная Антарктида по-разному реагируют на потепление
Марго Робби ожидает пополнение в семье
Как вкусно пожарить на сковороде сырые пельмени
Что стоит учесть при выборе домашнего питомца?
Рядом с помидорами нужно сажать базилик и чеснок
Касаткина: для меня это будет неправильно — играть на Олимпиаде
Как выбрать одежду для комфортного сна: лучшие материалы и фасоны
Сотрудницу телецентра изнасиловали рядом с "Останкино", задержаны трое иностранцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников