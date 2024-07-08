5 неожиданных причин, почему ваш аккумулятор умирает быстрее, чем вы думаете

Как продлить жизнь автомобильного аккумулятора: советы и предостережения

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Аккумулятор в автомобиле разряжается не только зимой, как принято считать, но и летом, когда он подвергается интенсивной работе и химическим процессам. Основные причины разряда включают оставленные включенными электрические приборы, неисправный генератор и поврежденные провода.

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Генератор должен поддерживать заряд аккумулятора во время работы двигателя, однако его неисправность приводит к разряду батареи. Частые короткие поездки также не позволяют полностью зарядить аккумулятор.

Экстремальные температуры, как низкие, так и высокие, негативно влияют на производительность аккумулятора: холод снижает его способность хранить энергию, а жара ускоряет износ.

Средний срок службы аккумулятора составляет от 3 до 5 лет, но в новых автомобилях он может достигать 10 лет. Чтобы продлить жизнь аккумулятора, рекомендуется проверять состояние генератора и проводов, избегать коротких поездок и частых запусков двигателя, а также периодически заряжать аккумулятор от внешнего источника.