5 неожиданных причин, почему ваш аккумулятор умирает быстрее, чем вы думаете

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Как продлить жизнь автомобильного аккумулятора: советы и предостережения

1:08
Авто

Аккумулятор в автомобиле разряжается не только зимой, как принято считать, но и летом, когда он подвергается интенсивной работе и химическим процессам. Основные причины разряда включают оставленные включенными электрические приборы, неисправный генератор и поврежденные провода.

Как продлить жизнь автомобильного аккумулятора: советы и предостережения
Фото: Wikipedia by Frettie is licensed under GNU Free Documentation License

Генератор должен поддерживать заряд аккумулятора во время работы двигателя, однако его неисправность приводит к разряду батареи. Частые короткие поездки также не позволяют полностью зарядить аккумулятор.

Экстремальные температуры, как низкие, так и высокие, негативно влияют на производительность аккумулятора: холод снижает его способность хранить энергию, а жара ускоряет износ.

Средний срок службы аккумулятора составляет от 3 до 5 лет, но в новых автомобилях он может достигать 10 лет. Чтобы продлить жизнь аккумулятора, рекомендуется проверять состояние генератора и проводов, избегать коротких поездок и частых запусков двигателя, а также периодически заряжать аккумулятор от внешнего источника.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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