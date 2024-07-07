Ошибка, которую вы делаете с багажом в автомобиле, может стоить вам жизни

Как правильно разместить багаж в автомобиле

1:41 Your browser does not support the audio element. Авто

Безопасность на дороге начинается с правильного расположения вещей в автомобиле, особенно в период отпусков. Эксперты SPEEDME. RU подготовили памятку для автолюбителей, собирающихся в отпуск.

Фото: upload.wikimedia.org by ООО «Ниссан Мануфэкчуринг РУС», CC BY-SA 4.0

Как укладывать багаж в автомобиле

Тяжелые вещи следует размещать на дне багажника перед задней осью автомобиля для улучшения стабильности и снижения центра тяжести. Легкие предметы укладывайте сверху.

Организация багажа в салоне

Вещи, нужные в пути (закуски, напитки, игрушки), держите под рукой в бардачке или органайзерах. Избегайте перевозки мелких предметов, которые могут стать опасными в случае аварии. Под ногами должно быть чисто, чтобы избежать блокировки педалей или отвлечения водителя. Не снимайте заднюю полку багажника, а если необходимо, не превышайте высоту спинки заднего сиденья, чтобы предотвратить попадание багажа в салон при резком торможении.

Боксы на крыше

При использовании боксов на крыше размещайте самые тяжелые предметы в центральной части для улучшения управляемости и сохранения аэродинамики. Учитывайте максимальную допустимую нагрузку на крышу автомобиля и бокса.

Что проверить в автомобиле перед поездкой

Проверьте давление в шинах для безопасной езды при загруженном автомобиле.

Отрегулируйте фары, чтобы избежать ослепления встречных водителей, особенно если в вашем автомобиле нет автоматической регулировки высоты света.

Соблюдение этих рекомендаций обеспечит безопасное и комфортное путешествие для всех пассажиров.