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Новая правда об аварийной сигнализации: как избежать крупных штрафов

В ГАИ призвали не оставлять машины на аварийке под запрещающим знаком

1:47
Авто

Многие автовладельцы полагают, что включение аварийной сигнализации при остановке на дороге спасет их от штрафов и претензий со стороны инспекторов ДПС. Однако представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru пояснил, почему это категорически запрещено.

В ГАИ призвали не оставлять машины на аварийке под запрещающим знаком
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно Правилам дорожного движения, остановка — это прекращение движения транспортного средства на срок до 5 минут, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров либо для загрузки или разгрузки. Стоянка же определяется как прекращение движения более чем на 5 минут по причинам, не связанным с вышеуказанными действиями.

Если водитель остановился под знаком, запрещающим стоянку, но при этом осуществляет посадку или высадку пассажиров либо загрузку или разгрузку автомобиля, полицейские не будут предъявлять претензий. Однако важно помнить, что этот прием не сработает на тротуарах и в других местах, где остановка строго запрещена.

Включение аварийной сигнализации в таких случаях не спасет от штрафов, так как попытка имитировать поломку не будет признана законной.

В Правилах дорожного движения используется термин "неисправность транспортного средства", но его точного определения нет. Например, при ДТП требуется выставить знак аварийной остановки и включить аварийную сигнализацию. Это означает, что просто мигающие поворотники в случае стоянки в запрещенном месте не имеют юридической силы.

Если камера "паркона" или сотрудник ДПС зафиксирует автомобиль с включенной аварийной сигнализацией в запрещенном месте, владельцу автомобиля выпишут штраф.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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