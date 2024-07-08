Топ-5 способов экономить бензин на автомате: просто и эффективно

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5 простых способов уменьшить расход топлива на автомобиле с АКПП

2:47
Авто

Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими. Водителям приходилось осваивать различные методы вождения, чтобы уменьшить потребление бензина или дизельного топлива на автомобилях с АКПП.

5 простых способов уменьшить расход топлива на автомобиле с АКПП
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

В последние годы автоматические трансмиссии с многодисковым сцеплением стали более распространенными, что помогло частично решить проблему высокого расхода топлива. Новейшие конструкции классических гидротрансформаторных коробок передач существенно снизили потери энергии.

Однако многие современные автомобили все еще оснащены менее эффективными автоматическими коробками передач, что вызывает неудобства для их владельцев из-за высокого расхода топлива. Портал njcar. ru предлагает пять простых способов уменьшить потребление горючего на автомобиле с АКПП.

На самом деле, можно значительно сократить расход топлива на 10-15% и более, не прибегая к сложным техническим изменениям. Во-первых, многие современные легковые автомобили оснащены различными режимами езды, которые можно выбрать через электронные настройки.

Обычно это режимы "спорт", "норма" и "экономичный", которые могут немного различаться в зависимости от производителя, но выполняют схожие функции.

Переключение автомобиля в "экономичный" режим обычно снижает расход топлива. Конечно, это может сделать машину менее отзывчивой на нажатие педали газа, но ради экономии топлива иногда приходится идти на такие компромиссы.

Если автомобиль не оснащен режимом "эко", владелец может самостоятельно освоить экономичный стиль вождения. Для этого нужно поддерживать обороты двигателя ниже 2000-2500 оборотов в минуту, независимо от ситуации — будь то старт с перекрестка или любые другие маневры.

Кроме того, можно планировать маршрут так, чтобы минимизировать остановки на красный свет. Чем меньше остановок и резких разгонов, тем меньше расход топлива.

На прямых участках дороги без помех и светофоров особенно важно использовать метод движения накатом для экономии топлива.

На трассе рекомендуется поддерживать экономичную скорость около 80-90 км/ч, чтобы обороты двигателя оставались в диапазоне до 1500 оборотов в минуту. Это особенно полезно, если автоматическая коробка передач поддерживает режим ручного переключения.

Применяя эти стратегии, можно значительно снизить расход топлива на 20-25% по сравнению с обычным стилем городской езды.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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